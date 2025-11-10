Boca venció a River, se metió en la Libertadores

Lunes, 10 de noviembre de 2025

Con goles de Merentiel y Zeballos, el Xeneize ganó el Superclásico y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026.



Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico tras vencer 2-0 a River Plate en La Bombonera. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda selló su clasificación a la próxima Copa Libertadores y se posicionó como líder de la Zona A del Torneo Clausura 2025.



El equipo xeneize, sólido en todas sus líneas, impuso su jerarquía en un duelo clave de la fecha 15. Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos fueron los autores de los goles que desataron la euforia en las tribunas y aseguraron la presencia de Boca en la fase final del certamen.



River, en cambio, complicó su panorama: con 52 puntos en la tabla anual, podría perder su puesto de clasificación directa si Argentinos Juniors o Deportivo Riestra consiguen victorias. El equipo de Marcelo Gallardo necesita reaccionar en las próximas jornadas para no quedar relegado a la Fase 2 del torneo continental.



En tanto, Rosario Central se mantiene como líder absoluto de la Tabla Anual y ya tiene asegurado su boleto a la Supercopa Internacional. Racing, San Lorenzo y Talleres también sumaron puntos importantes, mientras que la lucha por la permanencia sigue encendida con Aldosivi y San Martín de San Juan en zona de descenso.



Con solo dos fechas por disputar, el Torneo Clausura entra en su etapa decisiva: los últimos resultados definirán no solo los cruces de octavos de final, sino también quiénes acompañarán a Boca en la próxima Libertadores.