Conflicto familiar y falta de acceso a vivienda

Viernes, 7 de noviembre de 2025

Germán Brem denunció la falta de asistencia legal y pidió la intervención de la Justicia en un conflicto sucesorio que lo mantiene fuera de la propiedad familiar.





Germán Ernesto Brem hizo público su reclamo ante la falta de respuesta judicial y de acompañamiento institucional en un conflicto por la vivienda que pertenecía a su madre fallecida. Según relató, desde el 3 de marzo de este año —fecha en que murió su madre a causa de un cáncer terminal— atraviesa una situación económica y emocional crítica que le impide acceder a representación legal particular.



El joven explicó que recurrió tanto a la Defensoría Oficial como al Colegio Público de Abogados en busca de patrocinio gratuito, pero no obtuvo asistencia. En las últimas semanas, también expuso su situación ante la asesoría jurídica gratuita que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde solicitó orientación para poder ejercer sus derechos hereditarios.



Su objetivo es lograr que se resuelva a su favor el expediente N.º 5234/99, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N.º 6, a cargo de la jueza Sonia Filipigh, y que refiere a la propiedad ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 1858, donde asegura tener derechos hereditarios junto a sus tres hermanos.



Brem sostiene que sus hermanos cambiaron la cerradura del inmueble sin entregarle copia de la llave, impidiéndole el acceso a los espacios comunes. Además, denunció la existencia de un ocupante en la terraza, identificado como Augusto Alderete, quien utilizaría el lugar "sin documentación que acredite derechos legales", según sus palabras.



La situación fue constatada el 15 de mayo de 2025 mediante un mandamiento judicial emitido por el mismo juzgado, donde se verificó que la puerta de acceso al segundo piso y a la terraza permanece cerrada. Brem recordó que, conforme a la ley de propiedad horizontal, los espacios comunes no pueden ser restringidos.



El estudiante también señaló que la abogada María del Luján Molina, quien representaba a los cuatro hermanos, renunció a su patrocinio, y que desde entonces no logró conseguir un nuevo letrado. "Mi calidad de vida se ha deteriorado; me atrasé en mis estudios y sufro crisis respiratorias a causa del estrés", expresó.



Ante la falta de respuesta institucional y judicial, Brem decidió hacer público su caso "porque no tengo otra opción", con la esperanza de obtener una resolución que le permita acceder nuevamente a su vivienda y continuar su vida con normalidad.