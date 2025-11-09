Indemnización: Un trabajador cobrará 19 millones de pesos

Viernes, 7 de noviembre de 2025

El Juzgado Laboral Nº 4 de Corrientes hizo lugar a una medida autosatisfactiva presentada contra una empresa que había reconocido los haberes e indemnizaciones adeudadas pero no las pagó.

La sentencia dispuso el depósito inmediato de más de 19 millones de pesos y destacó que esta vía garantiza una respuesta urgente y efectiva ante créditos laborales incumplidos.



El magistrado resolvió favorablemente una medida autosatisfactiva promovida por un trabajador contra la empresa con sede en Bahía Blanca, por el incumplimiento del pago de haberes, liquidación final e indemnizaciones laborales.



En el fallo se ordenó que la firma deposite en el Banco de Corrientes S.A., a disposición del Juzgado, la suma de $19.557.760,79, más intereses y costas, correspondientes a los haberes de abril de 2025 y los montos indemnizatorios reconocidos por la propia empresa, pero nunca abonados.



La sentencia sostiene que el salario es de naturaleza alimentaria y constituye "una obligación principal del empleador", recordando que su falta de pago "afecta el normal desarrollo de la vida familiar y social del trabajador" y puede generar un perjuicio irreparable.



El juez subrayó que este tipo de resoluciones permiten una vía judicial rápida y eficaz, orientada a proteger créditos laborales reconocidos que las empresas no cancelan, evitando dilaciones en perjuicio del trabajador.



La medida se dicta en el marco del art. 785 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, y conforme al criterio del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (Sentencia Nº 22/2024), aplicando la tasa activa del Banco de Corrientes S.A. para el cálculo de intereses.