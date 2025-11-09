 
Domingo, 9 de Noviembre de 2025 | Corrientes - Argentina
Un afortunado correntino se llevó más de $11 millones
Viernes, 7 de noviembre de 2025
La suerte visitó a la ciudad correntina de Saladas tras el sorteo del Quini 6 de este miércoles. Un afortunado apostador acertó los cinco números en la modalidad Siempre Sale y ganó $11.959.408.

Un apostador de la ciudad correntina de Saladas se convirtió en el nuevo millonario del país al llevarse un importante pozo en el sorteo del Quini 6.

El afortunado acertó los cinco números en la modalidad Siempre Sale del sorteo realizado este miércoles. La cifra que ganó el apostador asciende a $11.959.408.

Según se informó, el ticket de la suerte fue adquirido en la Agencia Oficial N.º 41, ubicada en la mencionada localidad de Corrientes.
     
 
 

