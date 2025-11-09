Un afortunado correntino se llevó más de $11 millones

Viernes, 7 de noviembre de 2025

La suerte visitó a la ciudad correntina de Saladas tras el sorteo del Quini 6 de este miércoles. Un afortunado apostador acertó los cinco números en la modalidad Siempre Sale y ganó $11.959.408.



Un apostador de la ciudad correntina de Saladas se convirtió en el nuevo millonario del país al llevarse un importante pozo en el sorteo del Quini 6.



El afortunado acertó los cinco números en la modalidad Siempre Sale del sorteo realizado este miércoles. La cifra que ganó el apostador asciende a $11.959.408.



Según se informó, el ticket de la suerte fue adquirido en la Agencia Oficial N.º 41, ubicada en la mencionada localidad de Corrientes.