Robaron una moto y la usaron para saquear una casa

Viernes, 7 de noviembre de 2025

El delito ocurrió el fin de semana en la zona sur de la ciudad de Corrientes y ayer, luego de una investigación en la que recopilaron datos de los posibles autores, la Policía concretó un total de tres allanamientos de viviendas en "La Chola".

Al menos dos maleantes entraron a un domicilio para llevarse el vehículo. Como notaron que no estaban los dueños volvieron para robar ropas, utensilios, electrodomésticos, objetos de pesca y otros. Ayer, la Policía hizo allanamientos en el asentamiento "La Chola".



Primero sustrajeron una motocicleta de una vivienda y al darse cuenta de que los dueños no estaban decidieron llevarse muchas más cosas, a las cuales trasladaron sobre ese vehículo durante al menos dos tandas.



Cinco jóvenes y un hombre adulto fueron demorados por intentar entorpecer el trabajo de la Policía. En uno de los domicilios secuestraron de forma preventiva una importante cantidad de objetos por ser de "dudosa procedencia y obtención".



Se trata de palas, una escalera, dos bicicletas, un pico, una consola de sonido, un bafle, cajas de herramientas y luminarias, entre otros.



Sin embargo, nada de lo incautado por falta de papeles o documentos de propiedad corresponde a lo denunciado como sustraído el fin de semana.



La pesquisa del caso tuvo inicio con la denuncia penal de los propietarios de un inmueble ubicado en el barrio Doctor Nicolini.



Durante la madrugada del domingo, al menos dos malvivientes accedieron a la propiedad ejerciendo violencia sobre una de las aberturas.



Una vez que estuvieron adentro sustrajeron una motocicleta tipo Scooter que, después, emplearon para trasladar desde el mismo domicilio a una importante cantidad de bienes.



Al darse cuenta de que el lugar estaba sin moradores se tomaron el tiempo necesario para sacar un televisor, varias cañas de pescar, diversos utensilios (cubiertos, cucharas, etcétera), prendas de vestir, un tubo de gas de 10 kilos, un teléfono, relojes y otros accesorios.



Para el traslado de estas cosas los malhechores debieron hacer dos idas y vuelta sobre la motocicleta robada hasta algún lugar no precisado que usaron como escondite, precisaron las fuentes consultadas.



Para los allanamientos de ayer, autoridades de la comisaría seccional Séptima, donde fue radicada la denuncia penal, contaron con el apoyo de la Unidad Especial Antiarrebatos, la División Infantería, División Canes, Policía de Alto Riesgo y del Grupo Táctico Operacional.



Aunque la magnitud del despliegue hacía suponer que no tendrían sobresaltos algunos de los habitantes del barrio demostraron su hostilidad hacia los uniformados.



Bajo este contexto, demoraron a un hombre y los cinco jóvenes que llevaron hasta la comisaría para el cotejo de sus antecedentes. Algunos de ellos poseerían prontuario en hechos de robo.



La investigación continúa en procura de encontrar y recuperar la motocicleta como el resto de los elementos sustraídos.



La causa fue caratulada como robo e interviene la Unidad Fiscal en turno.