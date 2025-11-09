Sustrajeron cuatro motos de un negocio y otras dos de un garaje

Viernes, 7 de noviembre de 2025

Los delitos ocurrieron en un local de avenida Cazadores Correntinos al 4500 y en un estacionamiento de calle Yrigoyen al 1800. La Policía investiga la pista de al menos dos bandas dedicadas a esta clase de ilícitos. Las víctimas recibieron llamados.



Seis motocicletas fueron robadas en dos golpes precisos y planificados por ladrones que formarían parte de distintas bandas. Uno de los delitos ocurrió en un local de venta de vehículos y el otro en un estacionamiento del centro de la capital provincial.



Por ambos casos la Policía seguía las pistas de supuestas organizaciones criminales dedicadas a esta clase de ilícitos. No fueron golpes al azar sino producto de "trabajos de inteligencia".



El primero de los hechos se produjo a la madrugada en un garaje de Yrigoyen al 1800 del barrio Libertad, en pleno centro de la ciudad.



Cámaras de seguridad a la cual accedieron las autoridades reflejan el ingreso de dos hombres con sus rostros cubiertos.



Alrededor de las 3:30 traspusieron el portón de rejas, caminaron hasta el fondo del predio y eligieron los vehículos que llevaron segundos más tarde sin que nadie advirtiera la maniobra a tiempo.



De acuerdo a las fuentes consultadas, los dueños notaron el delito varias horas después y cuando publicaron un número telefónico en redes sociales, referidos a la búsqueda de las motos, recibieron llamados exigiendo dinero a cambio de supuestos datos o devolución.



El restante robo damnificó al dueño de un comercio de vehículos ubicado en la avenida Cazadores Correntinos al 4500 del barrio Güemes.



Información brindada a diario época puntualiza que entre las 3:20 y las 3:50 del miércoles, tres o más delincuentes violentaron los candados de una reja y forzaron la puerta del negocio.





FUGA EN LAS MOTOS ROBADAS POR CALLE YRIGOYEN.

De a uno fueron sacando los rodados Honda New Titán modelo 2018, una Honda Wave modelo 2024, una Gilera cero kilómetro del año 2024 y una Zanella ZB 110.



En este caso una cámara de seguridad instalada en la cuadra captó el movimiento de los autores, quienes pasaron caminando hacia su objetivo y volvieron a cruzar en igual sector ya en fuga sobre los vehículos.



A la vez, el hombre mencionó que presuntos oportunistas realizaron numerosos llamados pidiéndole dinero porque decían que sabían sobre las motos e incluso decían tenerlas.