Scaloni le da otra oportunidad al correntino José López

Viernes, 7 de noviembre de 2025

Con su tercera convocatoria consecutiva, el delantero nacido en San Lorenzo tratará de aprovechar la chance de sumar minutos en la Selección Argentina frente a Angola el 14 de noviembre. No fueron citados jugadores del fútbol local.

El entrenador Lionel Scaloni dio ayer la lista de convocados para el amistoso que disputará la Selección Argentina ante Angola el próximo viernes 14 de noviembre. La nómina del DT contiene 24 futbolistas porque se trata de un solo encuentro de preparación, más allá de los días de trabajo. Como en la última doble fecha de Eliminatorias (duelos ante Venezuela y Ecuador) y los amistosos del mes pasado ante Venezuela y Puerto Rico, el entrenador apostó por incluir a José Manuel López.



El atacante correntino atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Palmeiras y empieza a soñar con lo que podría ser su gran salto: jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. En una entrevista exclusiva con TyC Sports, el Flaco habló sobre su presente, su relación con Lionel Messi, la dura competencia en el puesto de centro delantero con Julián Álvarez y Lautaro Martínez y, además, reveló que estuvo muy cerca de vestir las camisetas de Boca y River antes de consolidarse en Brasil.



Con apenas 24 años, el atacante nacido en la localidad San Lorenzo se convirtió en una de las figuras del Verdao y sueña con ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo. "Es un objetivo que tengo, trabajo todos los días para eso e intento hacer lo mejor acá en Palmeiras. Creo que, haciendo mi trabajo, ya va a ser un lindo problema para el entrenador", aseguró López, con la mirada puesta en 2026.



Sobre la competencia con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, "el flaco" fue claro: "Puedo ofrecer otras características y eso me juega a favor. Intento mantenerme siempre en un nivel alto y mejorar día a día. Lautaro y Julián son los mejores nueve del mundo".



Ante Puerto Rico, el delantero tuvo su debut como titular aportando una asistencia en la goleada 6 a 0.