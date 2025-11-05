Abandonan en el agua bolsas con marihuana

Miércoles, 5 de noviembre de 2025

La droga pesó más de 127 kilos y fue valuada en $ 425 millones. No hay detenidos.





Narcotráfico. Los paquetes de marihuana incautados en Itatí. Agentes de la División Drogas Peligrosas de Ensenada Grande se desplazaron hacia la localidad de Itatí. En recorrida por la costa y en la penumbra, vieron la silueta de unas personas que algo manipulaban. Al darse cuenta la aproximación de los policías, huyeron hacia el monte. Se constató que dejaron varios bolsas con marihuana.



El procedimiento se realizó en las últimas horas de la noche del lunes 3, cerca de las 22, dijeron ayer fuentes policiales.



Los efectivos recorrían la costa del río Paraná, donde también existen cañadas. En momentos en que caminaban por la periferia del barrio 9 de Julio vieron un movimiento de personas que comenzaron a correr hacia el monte. Hallaron a orillas del río Paraná cinco bolsas de arpillera que contenían droga. Contabilizaron 201 ladrillos de marihuana, que pesaron 127,335 kilos, estimándose su valor en 425 millones de pesos. Se contó con apoyo del TGO de la UR I.

