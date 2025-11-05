La baja del Riachuelo da respiro a San Luis del Palmar

Miércoles, 5 de noviembre de 2025

Desde el Municipio destacaron el descenso de la crecida, pero se mantienen en alerta por el posible retorno de las precipitaciones para mañana y el viernes. Siguen evacuadas unas 20 familias.



El panorama de emergencia en San Luis del Palmar comenzó a mostrar un leve alivio en las últimas horas gracias a la bajante de los caudales de los arroyos Riachuelo y Empedrado, que habían desbordado a causa de las intensas y cuantiosas lluvias recientes. A pesar de este panorama más alentador, la preocupación se mantiene en la localidad debido a una alerta meteorológica que pronostica nuevas precipitaciones para mañana y el próximo viernes.



Según informó el intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján, la disminución del nivel hídrico se está notando tanto en el Riachuelo que atraviesa la zona urbana como en el Empedrado, que afecta a la cuarta sección Empedrado Limpio. Este descenso ha sido rápido, sorprendiendo a las autoridades locales, y está permitiendo que "se empiece a notar un poco los caminos", facilitando las tareas de transitabilidad y asistencia en las zonas rurales.



No obstante, la situación social sigue siendo crítica: más de 20 familias continúan evacuadas en los dos centros dispuestos por el Municipio.



Las autoridades se encuentran realizando relevamientos para determinar qué domicilios están en condiciones óptimas para el retorno seguro, priorizando las tareas de desinfección, fumigación y provisión de elementos de limpieza a las familias afectadas.