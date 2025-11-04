Niña de 8 años necesita ayuda para su tratamiento oncológico

Martes, 4 de noviembre de 2025

La historia de Ashli Yaselin Acevedo, una niña de tan solo 8 años oriunda de Gobernador Virasoro, conmovió profundamente a los correntinos.





Lo que comenzó como un aparente cuadro de apendicitis derivó en un diagnóstico de cáncer de ovario, y desde entonces su familia enfrenta una doble batalla: la lucha contra la enfermedad y las dificultades económicas que implica permanecer en la capital para acompañar el tratamiento médico, que se realiza en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.



En agosto, Ashli fue trasladada de urgencia desde su localidad al hospital capitalino, donde los médicos descubrieron que el fuerte dolor abdominal que padecía era causado por un tumor maligno. La cirugía fue inmediata y los profesionales debieron extirparle un ovario. Desde entonces, la pequeña continúa con sesiones de quimioterapia y controles permanentes. Su madre, Mónica Montero, contó que por las frecuentes recaídas los médicos recomendaron vivir cerca del hospital, pero los altos costos de alquiler y manutención complican la estadía: "Estoy pagando 550 mil pesos por mes, pero no puedo mudarme más lejos porque necesito estar cerca por si se descompone", explicó.



A la carga económica se suman los gastos en alimentación y medicamentos especiales, ya que Ashli debe seguir una dieta estricta y cuidados permanentes por los efectos secundarios del tratamiento. "Jamás en su vida se enfermó. Hasta agosto era una nena sana, nunca pensé que podía pasar algo así", expresó Mónica, emocionada.



Ante la situación, la familia decidió pedir la ayuda solidaria de la comunidad correntina. "No pido solo dinero, cualquier ayuda sirve: agua, mercadería, lo que puedan. Sé que la situación está difícil, pero confío en la solidaridad de la gente", dijo la madre.



Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias ashliacevedo2025 (a nombre de Mónica Montero) o comunicándose al teléfono 3756-456022 para donar alimentos, agua o insumos. La familia agradece cualquier gesto que les permita continuar acompañando a Ashli en esta difícil etapa con esperanza y amor.

