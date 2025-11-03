Murió el veterano de Malvinas Mario Oscar Esteche Vivoda

Lunes, 3 de noviembre de 2025

Pesar en Corrientes por la muerte de un referente de la causa malvinense. Era clase 62". Formó parte del grupo de correntinos que combatieron en el Atlántico Sur en 1982, defendiendo la soberanía argentina sobre las islas.



Mario Oscar Esteche Vivoda, veterano de la Guerra de Malvinas, murió este domingo 2 de noviembre en Corrientes. Tenía 20 años cuando fue convocado al conflicto bélico y pertenecía a la cuarta tanda del año 1962. Integró el Batallón de Infantería de Marina 5, una de las unidades que sostuvo los combates más intensos en los últimos días de la guerra. Durante su participación, estuvo bajo las órdenes del suboficial mayor Hernández y del comandante capitán de fragata Ponce.



Combatió en Sapper Hill, una de las posiciones finales antes de la rendición argentina, donde usó su fusil terciado como parte del equipo de infantería que resistió hasta las horas finales del enfrentamiento. Sus restos serán velados este lunes 3, de 10 a 18, en avenida Independencia 4597, capital de Corrientes. Posteriormente, serán inhumados.



Familiares, amigos y camaradas de guerra lo despidieron con mensajes en redes. "Nuestro héroe familiar volvió a Malvinas con sus compañeros. Tu alma está con ellos, hermanito", expresó su hermana Nancy.