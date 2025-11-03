Dos motochorros apunta de pistola robaron un termo

Lunes, 3 de noviembre de 2025

Mientras le apuntaban, la víctima logró escapar, tirando un termo metálico, que fue el único botín que se llevaron los bandidos antes de huir.



Dos motochorros, uno de ellos portando un arma de fuego, sorprendieron el sábado por la noche a un joven cuando pretendía ingresar a su domicilio.



Fue alrededor de las 20:40 del sábado, por calle José Hernández y Cafayate, en el límite de los barrios Mil Viviendas y Progreso. Llovía copiosamente y un joven intentaba ingresar a su casa, mientras hablaba por teléfono, sin darse cuenta de que por la calle, a su espalda, venían dos sujetos a bordo de una motocicleta de 110 cc., que ya lo habían "elegido como objetivo".



Cuando la víctima advirtió su presencia, casi de reojo, solo atinó a huir de la escena, pero en esa maniobra tiró el termo metálico que llevaba bajo sus brazos. No era mucho, pero para los delincuentes sirvió como recompensa de aquel violento acto; de esos que abundan cada día más en la capital correntina.



Uno de los delincuentes apuntó al joven a la cara. El otro bandido que aguardaba en la moto, le gritaba a su cómplice armado "quemale… quemale…", para que dispare el arma contra la víctima. Dos cámaras de vigilancia captaron la secuencia fílmica y ahora están siendo analizadas por la Policía para identificar a los agresores y poder detenerlos.