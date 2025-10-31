Prisión preventiva para Morena Rial por robo

Viernes, 31 de octubre de 2025

Los dispuso este miércoles Justicia de San Isidro por una serie de hechos contra casas de la zona norte y oeste del conurbano. Continuará alojada en la Unidad N° 51 de Magdalena.





La influencer Morena Rial sufrió este miércoles un nuevo revés judicial luego de que la Justicia de San Isidro le dictó la prisión preventiva como acusada de pertenecer a una banda que robaba casas en zona norte y oeste del Gran Buenos Aires.



La jueza de Garantías N° 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, hizo lugar al pedido presentado por el fiscal general adjunto del mismo Departamento Judicial, Patricio Ferrari.



La hija de Jorge Rial está acusada del delito de "robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción", de tres hechos cometidos el 18 y 19 de enero de este año.



En su pedido, el fiscal Ferrari sostuvo que en todos los casos, ocurridos en las localidades de Villa Adelina, Martínez e Ituzaingó, la joven actuó junto con tres cómplices más.



De esta manera, la influencer continuará detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, adonde fue trasladada tras haber incumplido los pedidos de la Justicia que le permitieron tener el beneficio de la excarcelación.



En los hechos del 19 de enero, Morena llevó con ella a su hijo menor (en aquel entonces, de 10 meses). Esto quedó plasmado en un intercambio de mensajería de WhatsApp con uno de los acusados y de las imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas en el expediente.



"Demuestra a todas luces la diaria y permanente actividad delictiva que realizaba la involucrada, con notable desprecio hacia los bienes jurídicos protegidos y utilizando a su hijo -de un año de edad- para que sus conductas criminales sean inadvertidas", expresó el fiscal Ferrari en su requerimiento de prisión preventiva.