Dos muertos en un choque frontal entre dos camionetas sobre Ruta Nacional 12

Viernes, 31 de octubre de 2025

El trágico hecho se produjo en la mañana de este viernes 31 de octubre, a la altura del kilómetro 1.304 a unos 40 km del acceso a la ciudad de ituzaingó, Corrientes. Se informó dos fallecidos que serían los conductores de ambos rodados.



De acuerdo a los primero datos, el choque frontal se dio entre dos camionetas y todavía se desconocen las circunstancias del siniestro.



Asimismo se conoció que los fallecidos serían los conductores de las camionetas, quienes habría perecido en el acto. Aún se desconocen las identidades de las víctimas.









