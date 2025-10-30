Estaba prófugo por homicidio y cayó al enojarse con la Policía

Jueves, 30 de octubre de 2025

El hombre de 44 años causó desmanes en la vía pública. Cuando una patrulla llegó para interiorizarse de la situación tal sujeto los enfrentó al grito de "policías de mier…". Fue demorado y al cotejar antecedentes supieron que era un fugitivo de BS.AS



Un hombre que estaba prófugo de la Justicia de Buenos Aires, acusado como presunto autor de un homicidio, fue detenido en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá después de causar disturbios en la vía pública y enojarse cuando llegó la Policía.



"Ustedes son unos policías de mier…; son una mugre de mier…. Ustedes no son nada; no me van a llevar, ni ustedes ni la Justicia, no son nadie (sic)", dijo a los gritos antes de quedar reducido y esposado en medio de un forcejeo.



De esta forma, Eduardo J. A., de 44 años, finalizó capturado luego de un largo tiempo evadiendo a las autoridades y de viajar a través de distintas localidades.



En un último intento de despistar a los uniformados dijo llamarse Jorge Gabriel, pero con su mentira no fue demasiado lejos. El "olfato" de efectivos de la comisaría seccional Segunda fue importante para saber que mentía.



Al final, consiguieron establecer su verdadera identidad y, a la vez, conocer la razón de la mentira. El Juzgado de Garantías número 1 del Departamento de Justicia de Morón, provincia de Buenos Aires, había librado un oficio de solicitud de búsqueda y captura de Eduardo A.



La razón de aquel pedido judicial, sobre el hombre con domicilio real en la localidad bonaerense de Merlo, está vinculada a un caso de "homicidio simple".



Fuentes de la Policía de Corrientes precisaron que la detención del fugitivo se produjo de una manera llamativa. Anteayer, alrededor de las 19, vecinos del barrio 122 Viviendas de Curuzú Cuatiá llamaron a la fuerza para pedir presencia de una patrulla ante la presencia de un sujeto en estado de alteración.



En el móvil C-834, a cargo del oficial subayudante Julio Gómez, llegó hasta la intersección de las avenidas Dean Funes y Bicentenario para identificar a un hombre que se encontraba visiblemente alterado. Al descender del móvil e intentar identificarlo, el sujeto adoptó una actitud hostil, desafiante, profiriendo insultos y amenazas hacia los efectivos.



"Ustedes, policías de mier.., mugre de mier..; ustedes ni la Justicia me van a llevar, no son nadie", gritó a viva voz. Por esto y pese a los reiterados intentos para calmarlo, el hombre continuó oponiendo resistencia.



Debido al riesgo para su integridad como la de terceros, los efectivos decidieron la demora y traslado hasta la comisaría.



En poder de Eduardo hallaron un cuchillo y poco después encontraron su documento nacional de identidad con el nombre real.



La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, a cargo de Clara Belén Arrúa, dispuso el inicio de una causa caratulada como resistencia a la autoridad.



Luego, "saltó" la noticia más relevante. Consultado el Sistema Federal de Cooperación Policial quedó al descubierto el pedido de captura sobre Acevedo por el delito de homicidio simple que investiga la Fiscalía 5 del Departamento Judicial de Morón.



Eduardo había viajado a Curuzú desde la ciudad de Monte Caseros donde formaba parte de la asociación civil "Amarte Argentina".