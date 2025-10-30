Explosión e incendio en plena recarga de gas hay dos heridos

Jueves, 30 de octubre de 2025

Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, luego de que el negocio ilegal de recarga de gas que tenían desde hace años explotara y provocara un incendio en la zona céntrica de la ciudad de Gobernador Virasoro.

Tras el incidente, la Justicia abrió una investigación para determinar las causas reales. Una de las víctimas debió ser intubada y trasladada de urgencia a la capital correntina por la gravedad de sus lesiones.



Fue cerca de las 16, cuando una fuerte explosión alertó a los vecinos de un negocio de recarga de gas, ubicado por calle Arturo Navajas al 800, casi calle Remedios de Escalada, en pleno centro de la ciudad de Gobernador Virasoro. El local no tendría ninguna habilitación, ni permiso para llevar a cabo esta tarea, ya que se "especializaba" en recargar garrafas de dos kilos, de las que habitualmente utilizan los camioneros.



Tras la explosión, el lugar se prendió fuego y en el interior se hallaban dos hombres, de apellidos Basili, hermanos entre sí, quienes fueron afectados directamente, no solo por la detonación de uno de los tubos de gas, sino por los efectos del fuego y el humo tóxico.



"El más grave de los heridos es un hombre de 32 años, identificado como César Agustín Basili, quien debió ser trasladado al hospital local y luego derivado hacia la capital por la complejidad general de su cuadro", explicó a diario época una alta fuente del caso.



Bomberos Voluntarios y personal de rescate, juntamente con efectivos policiales, llegaron hasta la escena para asistir a las víctimas y evitar que las llamas se propaguen a las viviendas y negocios cercanos.