 
Jueves, 30 de Octubre de 2025 | Corrientes - Argentina
En Paraguay HALLOWEEN es problemático con los animales
Jueves, 30 de octubre de 2025
El titular de la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal de Paraguay, Héctor Rubín, advirtió sobre la necesidad de extremar los cuidados con los gatos negros durante todo el mes de octubre y las primeras semanas de noviembre debido a Hallowin.
Según explicó, en esta época del año suelen registrarse casos de maltrato y desaparición de estos animales utilizados por personas inescrupulosas en rituales vinculados a la magia negra.

Rubín señaló que aunque los episodios son difíciles de rastrear porque los responsables suelen ocultarse, se encontraron restos y evidencias de sacrificios de animales, principalmente gatos negros. Ante esta situación, pidió a los refugios y rescatistas que eviten entregar en adopción gatos de este color durante las próximas semanas.

Recordó que la Ley 7.513 contra el maltrato animal establece sanciones severas para quienes causen daño o la muerte a un animal, con penas que pueden llegar hasta seis años de prisión. Rubín insistió en que la protección de las mascotas es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía, e instó a denunciar cualquier situación sospechosa.
     
 
 

