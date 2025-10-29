Chocaron contra un carpincho y se les incendió el auto

El incidente ocurrió alrededor de las 6:40 de esta madrugada, a la altura del kilómetro 509 de la ruta nacional. El animal silvestre murió en el acto a causa del impacto.



Un carpincho atravesado sobre la Ruta 14 por poco provoca una tragedia en inmediaciones de Paso de los Libres, cuando un automóvil en el que viajaba una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires con destino a Misiones, lo atropelló sufriendo el incendio del vehículo, la muerte del animal silvestre y un incendio de pastizales que afortunadamente pudo ser controlado por los bomberos voluntarios.



El incidente ocurrió alrededor de las 6:40 de esta madrugada, a la altura del kilómetro 509 de la ruta nacional. El animal silvestre murió en el acto a causa del impacto. Los ocupantes del auto, un hombre de 46 años de apellido Celedón y una mujer de apellido Giunta de 50 años, oriundos de Lomas de Zamora, iban a bordo de un automóvil Citröen C3 Exclusive de cinco puertas.



El dueño del vehículo dijo que tras el impacto vio salir humo y luego las llamaradas. A causa del fuego, el auto quedó completamente destruido y se incendió una importante porción de pastizales, pero afortunadamente la pareja salió ilesa y las llamas no se propagaron gracias al impecable trabajo de los bomberos.