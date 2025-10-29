Se abrió el juicio por jurado en la causa Cecilia Strzyzowski:

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Hoy se seguirá con la selección para integrar el grupo que dará el veredicto. Luego, la jueza brindaría las instrucciones iniciales.



Una vez que queden definidos los 12 integrantes del jurado popular se abrirá el debate. Este proceso previo se inició ayer a la mañana en el Centro de Convenciones Gala, situado en la ruta nacional N.º 11, al sur de Resistencia. Después de la conformación del jurado, que terminará hoy, el juicio se desarrollará en la sede del Centro de Estudios Judiciales del Chaco (CEJ), en Juan B. Justo 42.



Es una audiencia llamada voir dire, que es un proceso legal para la selección de jurados. Se utiliza para determinar si los posibles integrantes pueden ser imparciales.



El juicio será dirigido por la jueza técnica Dolly Fernández, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, y está previsto que finalice el jueves 20 de noviembre. Ese día el jurado popular tendrá que decidir si los imputados son culpables o inocentes. Posteriormente, en el plazo que establece la ley, la jueza resolverá la pena que le corresponde a cada uno.



Cecilia Strzyzowski (29) se había casado con César Sena. El viernes 2 de junio de 2023 quedó registrado en un video de cámaras de seguridad de un vecino que la joven llegó a las 9.16 a la casa de los Sena, acompañada de César. Ingresaron al domicilio situado en Santa María de Oro 1460, de Resistencia. Desde entonces se perdió todo rastro de ella.



La investigación determinó que la mataron, habrían seccionado el cuerpo para retirarlo en bolsas y luego lo quemaron en un predio de Emerenciano Sena en Campo Rossi.