Regatas logró un nuevo triunfo en la Liga Sudamericana

Miércoles, 29 de octubre de 2025

En el marco de la segunda fecha del grupo D, el Fantasma se impuso 67-55 a Leones de Chile, triunfo que le permite comenzar a soñar con la próxima instancia del certamen internacional. Hoy cerrará la fase de grupos ante el local, San José.

Regatas Corrientes dio continuidad ayer a su buen inicio en la Liga Sudamericana al imponerse 67-55 a Leones de Quilpué, de Chile, en el marco de la segunda jornada de competencia para el grupo D, que se disputa en la ciudad de Asunción, Paraguay.



El equipo correntino quedó muy cerca de la clasificación a la próxima instancia al sumar su segundo triunfo consecutivo. Antes había superado a Pinheiros de Brasil por 77 a 75.



El pasaje a la ronda siguiente del certamen internacional para el conjunto fantasma estaba sujeto al resultado del partido entre San José de Paraguay y Pinheiros de Brasil, el cual se disputaba al cierre de esta edición.



Una victoria del conjunto brasileño pondría a Regatas en la fase siguiente, mientras que de vencer el conjunto local todo quedará sujeto a un mano a mano entre el Remero y San José, que se enfrentarán en esta jornada desde las 20.10.



El juego de ayer fue cuesta arriba para los dirigidos por Juan Pablo Varas. Luego de un mal comienzo, cayó en los dos primeros cuartos (21-14 y 36-25). Regatas mostró su mejor versión en la parte final del juego.



El reajuste defensivo y la producción de Juan Pablo Corbalán, autor de 18 puntos, pusieron al Remero de nuevo en partido. El tercer cuarto volvió a quedar para el equipo chileno (47-42), pero los del Parque se potenciaron en el trabajo conjunto de hombres como Iván Gramajo (7), Fabián Ramírez Barrios (12) y Luis Santos (14) para inclinar la balanza.



Los últimos 10 minutos de partido tuvieron a Regatas como dominador ante un Leones que se quedó sin ideas.



Así, los dirigidos por Varas inclinaron la balanza para sellar un segundo triunfo en la Liga Sudamericana por 55-67.