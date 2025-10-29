Aumentó los evacuados en San Luis del Palmar

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Las precipitaciones registradas ayer superaron los 100 mm en la zona. Ahora, son un centenar las personas que debieron abandonar sus hogares por las inundaciones.

La situación de emergencia en San Luis del Palmar se agravó ayer debido a las intensas y persistentes lluvias, que superaron los 100 milímetros en la zona. El temporal, que incluyó fenómenos severos como una "cola de tornado", provocó un fuerte y rápido aumento en la cantidad de personas evacuadas y autoevacuadas, superando las estimaciones iniciales de las autoridades municipales. Cientos de familias han tenido que ser asistidas y reubicadas, muchas de ellas con lo puesto, ante el avance incontenible del agua que ingresó a sus viviendas.



La crecida de arroyos y el desborde de canales y lagunas a causa de la saturación del suelo han convertido varias áreas de la localidad en zonas de difícil acceso. Los equipos de rescate y asistencia del Municipio, junto a fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios, trabajan sin descanso para trasladar a las familias afectadas a los centros de evacuación habilitados, donde se les brinda alimentos, ropa seca y atención médica.



La comunidad y las autoridades provinciales han movilizado recursos para asistir a los damnificados. La magnitud de las pérdidas materiales es considerable. Una de las vecinas damnificadas en la zona más afectada relató con angustia: "Las familias llegan con lo puesto y nosotros les recuperamos algunas pertenencias que podemos, pero la prioridad es la vida. Es terrible ver a los niños y adultos mayores salir de sus casas con el agua por encima de las rodillas".





El intendente de la localidad, René Buján, en comunicación con medios locales, hizo un llamado urgente a la solidaridad y a la colaboración de la ciudadanía y organismos de la provincia.



"Necesitamos colchones, frazadas, alimentos no perecederos y artículos de limpieza. La asistencia es constante, pero la cantidad de afectados supera lo que podemos manejar solos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que nadie se quede sin ayuda", sostuvo.



En ese sentido, el jefe comunal informó que hoy "iremos con canoas para llevar medicamentos y comida". "Hablamos de unas 50 personas asistidas en la cuarta sección", agregó.