Se complica la situación en localidad de Corrientes por nueva crecida del Riachuelo

Lunes, 27 de octubre de 2025

"Lamentablemente el Riachuelo ayer experimentó una nueva crecida, y tenemos más familias evacuadas. Tuvimos que habilitar otro centro", informó el Intendente de San Luis del Palmar, "Reni" Buján, dando detalles sobre la delicada situación.



"En éstos momentos tenemos 20 familias evacuadas, y ya no tenemos lugar en el Mbaya Soto, por lo que tuvimos que habilitar el SUM. Lamentablemente ayer el Riachuelo ayer experimentó una nueva crecida -llegó a los 4 metros- y la situación empeoró", explicó Reni Bujan, en diálogo con Radio Dos.



"Tenemos mas de 50 familias en riesgo. La situación es delicada porque además tenemos pronósticos de algunas lluvias", dijo el jefe comunal.



Buján detalló que "el tema de las lluvias se suma a que el Paraná está crecido y entonces no puede desaguar. Y a todo eso hay que sumar que ayer la "cola de un tornado" afectó la cuarta sección rural"



En la zona urbana de San Luis del Palmar "el Riachuelo perdió el cauce", expresó el Intendente, precisando que los barrios más afectados son el Inmaculada, el Virgen del Rosario y el San Cayetano.