Comenzó el pago de sueldos a trabajadores estatales

Lunes, 27 de octubre de 2025

Tal como adelantó Radio Sudamericana, el pago de sueldos para empleados estatales de Corrientes arrancó este lunes 27 de octubre. Será por terminación de DNI. Mirá el cronograma completo.





El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó que los sueldos del mes de octubre para trabajadores provinciales activos y jubilados se pagarán por terminación de DNI.



Arrancará el lunes 27 con terminación 0 y 1; continuará el martes 28: 2 y 3 • Miércoles 29: 4 y 5 • Jueves 30: 6 y 7 • Viernes 31: 8 y 9



Acumulado mensual

Con el pago del sueldo de octubre, el Gobierno de Corrientes acumulará una inyección superior a los $133.235 millones en concepto de pago del Ingreso Salarial Mensual.



Para liquidar los haberes de los agentes de la administración pública provincial, la Provincia volcará $115 mil millones. En concepto de pago del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) de octubre, que por agente es de $110 mil, volcó al mercado local más de $9.335 millones, durante los primeros días de este mes.



Importa señalar que, en concepto de pago del Plus de Refuerzo, que por agente es de $100 mil, la Provincia inyecta otros más de $8.900 millones, pagado a mediado de este mes.