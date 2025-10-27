"Bebo", el carnero electoral, que acompañó el deber cívico

Lunes, 27 de octubre de 2025

La mascota favorita de los correntinos fue protagonista de una gran cantidad de selfies junto a los votantes. Lllegó al mediodía a la esquina de avenida Artigas y Almirante Brown en el barrio Belgrano en la Escuela Nº12 donde se elegía Legisladores.



Su "mamá" asegura que "votó a conciencia" y destacó el nuevo sistema de la Boleta Única de Papel. El animal despertó el interés de los votantes y hubo una gran cantidad de selfies.



El carnero de cuatro años llegó al mediodía hasta la esquina de avenida Artigas y Almirante Brown, en el barrio Belgrano, acompañado por su humana Alba González.



Alba, de 75 años, adoptó a "Bebo" cuando era un corderito de dos meses ya que su madre biológica había fallecido. "Si no lo hacía se iba a morir", dijo la mujer que trajo al animal desde un campo conocido como "Las Lagunas" en la entrada a Paso de la Patria.



El animal se hizo famoso la primera vez que acompañó a sufragar a sus humanos durante las elecciones del 29 de agosto de 2021, cuando la provincia elegía gobernador y legisladores provinciales. La curiosidad del cuadro no solo se llevó la atención de los medios locales, sino también nacionales. A partir de ese momento, sus visitas a los centros de votación se volvieron un clásico.



Antes de salir un día electoral, "Bebo" toma su agua y come un poco de alfalfa de zanahoria rallada. "Tiene su propia habitación con piso de cerámico y un ventilador. Si no tiene piso no le gusta", comentó Alba sobre los mimos que recibe su mascota.



Sí o sí para salir de su casa, en el barrio San José, el carnero necesita que Alba esté adentro del auto. Una vez sentada en el asiento de acompañante, la mujer debe soportar 90 kilogramos de peso encima. "Descubrimos que quería salir a todos lados porque se ponía a bailar cuando lo dejamos solo", recordó. De esta manera, la mascota comenzó a acompañarlos al centro, al supermercado o a la costanera.



"Bebo" evidencia un contacto muy humano con sus dueños, pero para ellos no es extraña la actitud. "Me crie en el campo y tuve desde caballos hasta iguanas y todos los animales demuestran apego o sentimientos profundos", dijo Alba.



Uno de esos sentimientos es el celo, ya que no permite que otro animal se acerque a su dueña. Por ejemplo, la familia consiguió hace dos años otro cordero como mascota, pero "Bebo" se puso muy celosos y tuvieron que devolverlo al campo.



Ayer tras la votación, Alba, Bebo y su marido Arnaldo fueron a compartir un almuerzo en una estación de servicio. Allí, inmediatamente el animal capturó la atención de los transeúntes. Incluso algunos hasta bajaron de sus coches para tomarse una selfie con la familia.



Por último, Alba destacó la Boleta Única de Papel. "Fue todo muy rápido y ágil. La verdad, es un sistema estupendo", recalcó.