En Corrientes se precisan más de 973 mil pesos para vivir

Viernes, 24 de octubre de 2025

Esa estimación se hace tomando como parámetro a una familia "tipo" con datos relevados en comercios de Capital, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. Si la premisa es solo poder comer todos los días, la erogación del noveno mes llegó a $426.950.



El costo de vida en la provincia de Corrientes continúa ejerciendo una fuerte presión sobre la economía de las familias. Es así que un hogar "tipo", integrado por dos adultos y dos menores —que no paga alquiler— necesitó en septiembre la suma de $973.446,73 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT) y de esta manera no caer bajo la línea de pobreza.



Este dato se desprende del último Índice Barrial de Precios (IBP) dado a conocer por la delegación local del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).



En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el informe detalla que para cubrir la alimentación básica (comer todos los días) y superar la línea de indigencia, el mismo núcleo familiar precisó la cifra de $426.950,32.



Es de mencionar que este relevamiento estadístico fue realizado en más de 300 negocios de seis localidades de la provincia, incluyendo Ciudad de Corrientes, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Monte Caseros y Curuzú Cuatiá.



El análisis comparativo entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 revela una fuerte escalada en el costo de vida. La CBT registró una variación anual del 15,70%, lo que representa un aumento de $132.087,73 en el costo de la canasta. Por su parte, la CBA mostró una variación anual del 13,67%, equivalente a $51.343,32.



Al observar la composición de la CBA, la variación anual por rubro fue desigual: Carnicería registró el mayor aumento con un 39,97%, Almacén varió un 8,16%, mientras que Verdulería mostró una disminución del -7,18%.



En lo que respecta al acumulado del año, desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025, tanto la CBT como la CBA registraron la misma variación: 7,49%. Esto implicó que la CBT acumuló un total de $67.793,09 de aumento y la CBA, $29.733,8.



La variación acumulada por rubros en este período muestra que Carnicería lideró los incrementos con 22,46%, seguido por Almacén con 2,33%, mientras que Verdulería continuó con una baja acumulada del -2,67%.



En la medición mensual, septiembre mostró un comportamiento mixto. Se registró un leve aumento del 0,13% en la CBT, representando $1.331,38. Sin embargo, la CBA experimentó una disminución del -0,76%, equivalente a -$3.288,81.



El informe del ISEPCI desglosó los movimientos de precios en los distintos rubros: Almacén registró un aumento del 2,29%, impulsado por el jugo concentrado (14,58%), el yogur firme (9,09%), el queso crema (7,69%), la gaseosa (7,56%) y la soda (5,26%).



En tanto que Verdulería tuvo una disminución general del -0,72%, aunque algunos productos mostraron fuertes subas como la mandarina (29,03%), el tomate (25,00%), la cebolla (14,29%), la naranja (14,29%) y la banana (10,00%).



Finalmente, el reporte del ISEPCI local expuso que el rubro Carnicería experimentó una disminución general del -2,13%, a pesar de que algunos cortes esenciales se encarecieron, como el pollo (14,29%), la carnaza (10,06%), el pescado (5,88%) y la nalga (3,09%).