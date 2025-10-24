Colectivos gratis en Corrientes durante las elecciones

Viernes, 24 de octubre de 2025

La Municipalidad confirmó que el transporte urbano será gratuito de 7 a 19 para facilitar el voto ciudadano. Los correntinos elegirán quienes irán a defenderán a la Provincia en el Congreso de La Nación.

Con el objetivo de garantizar que todos los correntinos puedan ejercer su derecho al voto, la Municipalidad de Corrientes anunció que este domingo 26 de octubre el transporte público será gratuito en toda la ciudad.



El servicio, que abarcará todas las líneas y ramales del sistema urbano, estará disponible sin costo desde las 7 hasta las 19 horas, coincidiendo con el horario de apertura y cierre de los comicios legislativos.



Desde el municipio informaron que la medida busca promover la participación ciudadana y asegurar que ningún votante tenga dificultades para trasladarse hasta su lugar de votación. Además, recordaron que los recorridos y frecuencias se mantendrán de manera habitual.



Esta iniciativa se suma a otras acciones implementadas para facilitar el desarrollo de la jornada electoral, como la disposición de escuelas accesibles y la coordinación logística entre distintas áreas municipales.



Autoridades locales remarcaron la importancia de participar activamente en las elecciones y destacaron el esfuerzo conjunto para garantizar un proceso democrático ordenado, inclusivo y sin barreras de movilidad.



