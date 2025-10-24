Putin advierte con “respuesta potente” ante sanciones de Trump

Viernes, 24 de octubre de 2025

El líder ruso calificó las medidas como un “acto inamistoso” y aseguró que no cederá ante presiones, advirtiendo sobre posibles consecuencias militares y económicas.



Vladimir Putin, presidente de Rusia, afirmó anoche que Moscú no cederá ante la presión de Estados Unidos tras la imposición de sanciones a Rosneft y Lukoil, dos de las principales petroleras rusas. Durante una rueda de prensa en el Kremlin, el mandatario calificó las medidas como un “acto inamistoso” y subrayó que buscarán debilitar la economía rusa para forzar un acuerdo en Ucrania.



El presidente advirtió que cualquier ataque contra territorio ruso provocará una “respuesta potente” y remarcó que el sector energético nacional sigue siendo fundamental e imposible de reemplazar en el mercado internacional. Putin también señaló que las sanciones podrían impactar globalmente en los precios del crudo y combustibles, incluido en Estados Unidos.



En cuanto a la guerra en Ucrania, el mandatario acusó a Washington de intentar erosionar la economía rusa y presionar al Kremlin a aceptar condiciones de paz, mientras criticó la reciente flexibilización de Occidente sobre el suministro de misiles a Kiev.



Por su parte, Dmitri Medvedev, ex presidente y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, calificó las sanciones como “un acto de guerra” y advirtió que Occidente ha tomado la senda de la confrontación directa. La Unión Europea también anunció nuevas restricciones, ampliando la presión internacional sobre Moscú.



Putin finalizó destacando que, pese a la tensión, el diálogo sigue siendo preferible a la confrontación directa, aunque la cumbre propuesta en Budapest fue aplazada tras la escalada de sanciones estadounidenses.



