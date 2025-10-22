Un jugador pidió perdón por fotos de su casa en las que se ven drogas y alcohol

Miércoles, 22 de octubre de 2025

Matías Abaldo,posteó en sus redes sociales: "Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", escribió.



El Rojo atraviesa una fuerte crisis deportiva e institucional y no para de sumar problemas fuera de la cancha.



Independiente vive un momento deportivo e institucional muy complicado. El Rojo se quedó sin chances de clasificar a Playoffs en el Torneo Clausura y peligra su presencia en las competencias internacionales para la próxima temporada. Como si fuera poco, en las últimas horas, se viralizaron fotos de una de sus figuras con drogas y alcohol en su departamento.



Se trata de Matías Abaldo, quien vivió una situación que no pasó desapercibida en las redes sociales y despertó la bronca de los hinchas durante el fin de semana.



Según un posteo de X (ex-Twitter) que dio visibilidad a esta escena, el futbolista recibió la visita de un amigo cantante llamado "El menor" y grabó un videoclip donde posaron con marihuana, alcohol y dólares.



Teniendo en cuenta el revuelo generado, Abaldo hizo un comunicado en su cuenta de Instagram, explicó la situación y pidió disculpas a los hinchas. "Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", escribió.



"Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional", aseguró.



Y agregó: "Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera".



A pesar de esta explicación, los hinchas no quedaron conformes y la realidad deportiva de Independiente lo complica mucho más.



Actualmente, el Rojo es el único equipo de la Primera División que no ganó en el Torneo Clausura tras 13 fechas disputadas.