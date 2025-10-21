Caballo suelto provocó choque sobre Ruta 14 y dejó un herido

Martes, 21 de octubre de 2025

El trabajador se dirigía en una combi a vender productos a un pueblo cercano, cuando se le atravesó el animal. Quedó atrapado entre los restos del vehículo y tras ser rescatado por bomberos fue hospitalizado. Está fuera de peligro.



Un hombre resultó gravemente herido, luego de que el vehículo en el que circulaba desde Paso de los Libres hacia otro pueblo cercano, chocara un caballo que se cruzó sobre la Ruta Nacional N°14. Bomberos debieron rescatarlo del interior del vehículo, donde quedó presionado debido a la violencia del impacto. La Policía investiga ahora a quién pertenecía el animal atropellado, que perdió la vida en el choque. No es el primer siniestro vial con las mismas características sobre la autovía con consecuencias graves para automovilistas.



El choque ocurrió a las 20:15, a la altura del kilómetro 498, de la Ruta Nacional N°14, por donde circulaba Gabriel Díaz, a bordo de una combi en la que se desempeñaba como "viajante" para la empresa nacional de productos alimenticios Arcor. Díaz se dirigía hacia un pueblo cercano para realizar su trabajo, cuando repentinamente se le atravesó sobre la ruta un caballo, que terminó atropellando. Producto del fuerte choque, el animal murió instantáneamente, quedando su cuerpo varios metros al costado de la ruta.



La combi en la que circulaba Díaz sufrió daños extremos en toda su parte frontal, dejando al hombre atrapado en su interior, con lesiones en su rostro y otras partes de su cuerpo. Dos unidades del Destacamento de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres y liberaron a la víctima, para luego ser trasladado rápidamente hacia el hospital San José de la ciudad fronteriza.



Efectivos del PRIAR llegaron también hasta la escena para corroborar los detalles del animal involucrado, su marca y poder localizar a su dueño, quien podría tener serios problemas legales por no resguardar al caballo.



Fuentes de bomberos confirmaron que las lesiones parecían de consideración, ya que Díaz se quejaba de mucho dolor abdominal luego de ser rescatado. Las heridas eran compatibles al lugar donde quedó trabado su cuerpo tras el choque con el equino.



La Policía local continúa ahora con las diligencias judiciales de rigor.