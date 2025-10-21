Trasladaron a un detenido desde Esquina a Rosario por abuso sexual

Martes, 21 de octubre de 2025

Una comisión de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe realizó el traslado de un detenido desde la localidad de Esquina hacia la ciudad de Rosario.



El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de un exhorto emitido por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), correspondiente a la segunda circunscripción judicial de Rosario.



Según informaron fuentes policiales, el operativo se concretó a primera hora, con la participación de personal especializado de la PDI. El traslado se desarrolló sin inconvenientes y bajo estrictas medidas de seguridad.



El detenido había sido capturado el 15 de octubre en una calle de la localidad de Pueblo Libertador, en una intervención de efectivos de la comisaría 1.ª de Esquina, tras un trabajo de investigación y coordinación entre distintas dependencias policiales.