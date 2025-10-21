Bocha Sheridan recibió el Diploma de Honor del Senado

Martes, 21 de octubre de 2025

Fue reconocido por su trayectoria y su contribución a la música litoraleña. El 29 de agosto, Sheridan también fue destacado como Ciudadano Ilustre en Corrientes.



Santiago "Bocha" Sheridan y otros músicos chamameceros recibieron el Diploma de Honor por su notable trayectoria y su defensa de la cultura chamamecera. El acto fue este lunes 20 en el Instituto de Cultura, en la capital correntina.



JUNTO AL PRESENTADOR DE LA FIESTA DEL CHAMAMÉ, RAÚL BÁEZ.

Sheridan nació el 29 de agosto de 1953 en el paraje "San Salvador", Corrientes. Proviene de una familia de músicos, entre ellos su tío "Chachel" Vallejos y sus hermanos Ricardo, Joaquín " Gringo" y Miguel Ángel, "Michel". Según Intermirarte.



Cursó estudios en Mercedes y más tarde en Resistencia, Chaco. A fines de los años 70 se estableció en Asunción, Paraguay, y regresó a la Argentina en 1985. Actualmente vive en la ciudad de Corrientes. Es uno de los artistas más convocantes de la Fiesta Nacional del Chamamé.