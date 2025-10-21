Regatas se prueba con Unión antes de la competencia internacional

Martes, 21 de octubre de 2025

Luego de casi 20 días de inactividad por el fixture de la Fase Regular, Regatas Corrientes retomará mañana la actividad por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) cuando reciba a Unión de Santa Fe.



El equipo del Parque jugará en el estadio Raúl Argentino Ortiz del club San Martín desde las 21.30, compromiso que se podrá ver en vivo a través de la plataforma paga de basquetpasstv.



Luego de un inicio prometedor en la temporada 2025/26, tres victorias y una derrota, Regatas buscará sostener el buen momento y llegar entonado al inicio de la Liga Sudamericana, certamen que asumirá casi de inmediato en la vecina República del Paraguay.



El elenco que comanda Juan Pablo Varas emprenderá viaje a la ciudad de Asunción, donde asumirá del 27 al 29 de octubre el grupo D del torneo internacional junto con San José (Paraguay), Pinheiros (Brasil) y CDC Leones (Chile).



El rival de hoy será Unión de Santa Fe, equipo que viene de capa caída tras el comienzo de la pretemporada. La incursión del Tatengue por suelo correntino comenzó el último domingo enfrentando a San Martín en el Fortín, donde cayó 83-73.



Regatas vestirá de manera especial ante Unión, ya que se presentará con una camiseta rosada por el Mes del Cáncer de Mama, a fin de generar conciencia y prevención sobre la enfermedad.