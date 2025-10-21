Israel violó el alto el fuego y mató a 80 palestinos

Martes, 21 de octubre de 2025



Autoridades de Gaza confirmaron 80 muertes y acusan a

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, llegó este martes al país gobernado por Benjamín Nethanyahu para intentar fortalecer la débil tregua. También se reportaron más de 300 heridos.





Desde Gaza confirmaron que Israel violó el alto el fuego y aseguraron que nuevos ataques dejaron 80 muertos y más de 300 heridos. Solo en las últimas 24 horas se reportaron 57 muertos y 158 personas heridas.



Ante esa situación, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance decidió viajar a Israel, donde aterrizó durante las primeras horas de la mañana. Su objetivo es tratar de oficiar de intermediador en medio de un alto al fuego que parece tornarse cada vez más débil.



Desde el estado de Israel escribieron en sus redes sociales: "Juntos, la Tierra Prometida y la Tierra de los Libres pueden garantizar un futuro mejor, incluida la liberación de los 15 rehenes restantes". Vance permanecerá en la región hasta el jueves.

Durante el lunes, Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados por Donald Trump, se reunieron el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aunque se espera que la presencia de Vance logre reforzar el acuerdo tras fuertes enfrentamientos en Gaza durante el fin de semana.



El emir Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar denunció, en la sesión inaugural del Consejo de la Shura, las "prácticas y violaciones" de Israel en los territorios palestinos y su incumplimiento persistente del alto el fuego en la Franja de Gaza.



En Gaza, mientras tanto, la ayuda humanitaria continúa siendo insuficiente: desde el Programa Mundial de Alimentos informaron que, desde la entrada en vigor del alto el fuego lograron entrar 530 camiones con asistencia, pero que de todo ello solo una parte de los suministros entra en la Franja y no alcanza a cubrir las necesidades de la población.



Israel acusó a Hamás de romper el alto al fuego y atacó el sur de Gaza



El acuerdo de paz en Medio Oriente sufrió su primera gran prueba este domingo cuando Israel atacó el sur de Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto al fuego y, si bien no amenazó con reanudar la guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó al ejército israelí que tome "acciones contundentes".



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que esta mañana "terroristas dispararon un misil antitanque y abrieron fuego contra tropas de las FDI que operaban para desmantelar infraestructura terrorista en la zona de Rafah, en el sur de Gaza", según lo establece "el acuerdo de cese al fuego".



"En respuesta, las FDI han comenzado a alcanzar la zona para eliminar la amenaza y desmantelar pozos de túneles y estructuras militares utilizadas para actividades terroristas. Estas acciones terroristas constituyen una violación flagrante del acuerdo de cese al fuego, y las FDI responderán con firmeza", agregaron.



Según Israel, las tropas atacadas se encontraban dentro del área de Gaza que permanece bajo control israelí. Netanyahu mantuvo consultas con los jefes de seguridad y ordenó al Ejército tomar "acciones contundentes" contra cualquier violación del alto el fuego, pero no amenazó con volver a la guerra.