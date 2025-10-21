¿Cuando van a Legislar la tenencia de Pitbull? otra vez atacando en Corrientes

Martes, 21 de octubre de 2025

Un nuevo ataque de un perro de raza pitbull generó conmoción en el barrio Juan XXIII durante el domingo. El hecho ocurrió cuando Norma, de 60 años, salió a la puerta de su casa acompañada por su caniche de nueve años.

"Era el bebé de la casa", dijo la dueña del perro que habría sido atacado por el portentoso animal. Aseguran que ya mató otras mascotas del lugar y que sus propietarios "se ríen". "La próxima vez va ser una persona", alertan los denunciantes.



Un video de una cámara de seguridad dejó en evidencia el ataque.



Según relató Mariana Acuña, hija de la dueña del caniche, "este perro no es la primera vez que hace esto. Cuando era más chico ya le mordió a un vecino en la pierna y le mató a otra mascota de una vecina. Además, tienen una cría igual a él".



La mujer explicó que, tras el ataque, "ellos agarraron a su perro y se encerraron. Nosotros levantamos al nuestro para llevarlo al veterinario, pero ya estaba muerto". El hecho ocurrió, según las cámaras de seguridad, a las 15:30. En la filmación se puede ver cómo el perro persigue al caniche por la calle.



Denuncia y reclamos

Mariana también contó que intentaron radicar la denuncia policial. "Llamamos a la Policía para ver si podía hacer algo y desde la Comisaría 12 nos dijeron que no podían intervenir. Esta mañana fui personalmente y recién ahí me tomaron la exposición".



Horas después del hecho, los dueños del pitbull se acercaron a la vivienda de Norma, madre de Mariana. "Vinieron a decirme que mi perro se había metido en su casa y por eso el suyo lo mordió, y eso es mentira", sostuvo . "Son vecinos muy conflictivos, no se puede hablar con ellos. Ese perro mató a varios gatos del barrio y ellos se reían", agregó.



Dolor y pedido de justicia

Visiblemente afectada, Mariana recordó al caniche como "el bebé de la casa" y comentó que su madre no pudo ver cómo quedó el animal "porque le iba a hacer muy mal".



Finalmente, la vecina remarcó: "Queremos saber si alguien puede hacer algo, porque esto no puede quedar así".



El hecho reaviva el reclamo de muchos vecinos del barrio Juan XXIII, que aseguran haber advertido en reiteradas ocasiones sobre la peligrosidad del animal. Hasta el momento, no hubo intervención oficial ni del área de Zoonosis ni de la Justicia y el pitbull continúa en la vivienda de sus dueños.



Mientras tanto, la familia de Norma espera que el caso sirva para evitar nuevas tragedias. "Solo pedimos que alguien actúe, porque la próxima vez puede ser una persona", concluyó Mariana.