Predicciones para todos los signos del 20 al 26 de octubre

Lunes, 20 de octubre de 2025

El horóscopo semanal del 20 al 26 de octubre anuncia que Mercurio y Marte se encuentran en conjunción en el signo de Escorpio. El martes llega la Luna nueva del año en Libra, en tensión con Júpiter y Plutón.

Horóscopo semanal para Aries

La semana estará marcada por la energía de la Luna nueva en tensión con Quirón en su signo, disponiendo el terreno para sanar heridas del pasado e iniciar nuevas formas de relacionarse con los demás, en especial con la pareja, socios y amistades. Es un excelente momento para abrirse a nuevos contactos y vínculos que los ayuden a sensibilizarse, expandirse y transformarse.



Serán días propicios para acuerdos y contratos, Mercurio en conjunción con Marte los impulsa a expresarse y tener conversaciones importantes y profundas, mejorar asuntos de convivencia y recursos compartidos.



Horóscopo semanal para Tauro

La semana cuenta con la energía de la Luna nueva, invitándolos a sembrar nuevas búsquedas laborales y profesiones, asumir compromisos y realizar mejoras que les permitan empoderarse, crecer y expandirse. También podrán enfocarse en organizar y mejorar su rutina diaria, darle espacio a nuevas actividades, encuentros sociales y disfrutar del tiempo libre.



El Sol en tensión con Plutón los invita a revisar sus proyectos a mediano y largo plazo, responsabilidades, acuerdos y compromisos que necesitan de cambios, mejoras y transformaciones.



Horóscopo semanal para Géminis

La semana estará marcada por la energía de la Luna nueva, brindándoles el terreno disponible para enfocarse en aquello que desean concretar o hacer crecer a nivel individual como también en sus relaciones de pareja, amistades y grupos. Es una lunación muy importante para los gemelos del zodiaco ya que habilita la posibilidad de cambios y crecimiento en parte de su identidad; aprovechen a revisar y planificar sus proyectos y búsquedas personales.



Mercurio en armonía con Júpiter y Saturno les brinda claridad e inteligencia para la gestión de recursos y proyectos a mediano y largo plazo, practicidad para mejorar procesos y metodologías.



Géminis: aprovechen a revisar y planificar sus proyectos y búsquedas personales. Foto ilustración Shutterstock.



Horóscopo semanal para Cáncer

La semana cuenta con la energía de la Luna nueva, invitándolos a sembrar mejoras en el hogar y en la forma de habitarlo, atender pendientes familiares y llevar equilibrio en la forma de vincularse con sus más íntimos; mudarse, cuidar de su energía, realizar cambios en su nutrición, explorar nuevas maneras de expresar sus emociones y necesidades personales.



Mercurio en armonía con Júpiter en su signo les brinda inteligencia y facilidad para desarrollar ideas y proyectos, planificar sus próximos pasos, realizar viajes, aprendizajes y avances en asuntos de comunicación.



Horóscopo semanal para Leo

La semana cuenta con la energía de la Luna nueva, invitándolos a resetear la mente y sistema de creencias, sumar nuevos conocimientos y herramientas, equilibrar y mejorar sus relaciones y formas de comunicarse, favoreciendo el inicio de nuevas búsquedas, estudios, viajes, comercios, firmas y acuerdos.



El Sol en tensión con Plutón los invita a observar cambios y transformaciones necesarios en la forma de vincularse con otros, cuestionar aquellas relaciones que les resulten desgastantes y poco nutricias.



Leo: inicio de nuevas búsquedas, estudios, viajes, comercios, firmas y acuerdos. Foto ilustración Shutterstock.



Horóscopo semanal para Virgo

La semana estará marcada por la energía de la Luna en tensión con Júpiter y Plutón, disponiendo a transformar y mejorar su mundo laboral, económico y material, comenzar a sentirse merecedores de reconocimiento, valoración y prosperidad; es un buen momento para realizar inversiones y hacer nacer nuevas fuentes de ingresos a través de sus dones y talentos.



Mercurio en armonía con Júpiter y Saturno les brinda inteligencia y claridad mental, facilidad para comunicarse y llegar a buenos acuerdos, favoreciendo los encuentros sociales, exposiciones, estudios, firmas y contratos.



Horóscopo semanal para Libra

La semana estará marcada por la energía de la Luna nueva en su signo, en tensión con Júpiter y Plutón, invitándolos a sembrar su propio renacimiento personal, tendrán la claridad y fuerza para generar grandes cambios y transformaciones en su identidad y la toma de decisiones.



Es la Luna más importante del año para ustedes, ya que habilita la conciencia del amor propio y autocuidado, la oportunidad de abrirse hacia las experiencias con mayor flexibilidad, confianza, optimismo y apertura a las relaciones. El Sol expondrá bajo su luz aquello que es necesario atender y mejorar en sus vínculos más importantes.



Libra: tendrán la claridad y fuerza para generar grandes cambios. Foto ilustración Shutterstock.



Horóscopo semanal para Escorpio

La semana cuenta con la energía de la Luna nueva, invitándolos a sembrar nuevas formas de conectar con su mundo espiritual, desarrollar mayor confianza en ustedes mismos y la vida que los rodea, transformar, flexibilizar y mejorar la forma de relacionarse con los demás.



El jueves el Sol inicia el tránsito por su signo, tensionando con Plutón, brindándoles claridad para reconocer viejos aspectos de su identidad que necesitan cambiar, mejorar y actualizarse, atender pendientes personales, asuntos del hogar y mundo familiar.



Horóscopo semanal para Sagitario

La semana estará marcada por la energía de la Luna nueva en tensión con Júpiter, invitándolos a sembrar nuevas formas de relacionarse con grupos y amistades, abrirse a nuevos encuentros y mejorar sus vínculos presentes; es una lunación importante para organizar sus próximos pasos y proyectos a mediano y largo plazo.



Mercurio en armonía con Júpiter les brinda fluidez para comunicar sus sentimientos y necesidades personales, la comprensión hacia los demás vendrá a través del diálogo profundo y sincero.



Horóscopo semanal para Capricornio

La semana cuenta con la energía de la Luna nueva en tensión con Plutón, brindándoles la posibilidad de sembrar nuevas formas de encarar proyectos personales y profesionales a mediano y largo plazo, abrir nuevas búsquedas laborales, mejorar su liderazgo, tomar mayor poder y responsabilidad.



El novilunio en tensión con Júpiter los invita a buscar apoyo y confiar en las capacidades de quienes los acompañan. Asumir mayor madurez ante los desafíos que puedan surgir en el camino hacia sus grandes metas.



Capricornio: nuevas formas de encarar proyectos personales y profesionales a mediano y largo plazo. Foto ilustración Shutterstock.



Horóscopo semanal para Acuario

La semana estará marcada por la energía de la Luna nueva, invitándolos a expandir su forma de mirar al mundo que habitan, iniciar proyectos y búsquedas a mediano y largo plazo con mayor optimismo; estudios, enseñanzas y comunicación, viajes y asuntos con el exterior.



La tensión del Sol con Plutón en su signo los invita a realizar movimientos que traerán grandes cambios, transformaciones y crecimiento a nivel interno y externo, liberarse de viejas capas de su pasado e identidad.



Horóscopo semanal para Piscis

La semana cuenta con la energía de Luna nueva en su ámbito de recursos compartidos, invitándolos a iniciar convivencias, asociaciones, llevar equilibrio a sus relaciones actuales más significativas y ordenar sus finanzas.



Mercurio y Júpiter en armonía con Saturno en su signo les brindan claridad e inteligencia para la planificación y avance de proyectos individuales y en conjunto a mediano y largo plazo, realizar cambios y mejoras en la organización y métodos, exponer y compartir ideas. Es un momento favorable para abrir nuevas fuentes de ingresos, realizar inversiones, expandir su negocio o ganancias.