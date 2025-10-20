Incendio causó pánico en el Hospital Materno Neonatal

Lunes, 20 de octubre de 2025

Algunas pacientes y sus recién nacidos fueron trasladados preventivamente al Hospital Llano, pero sin complicaciones. El nosocomio confirmó un "error humano", que se realizarán las revisiones que correspondan y apuntó contra trabajadores tercerizados

Una falla eléctrica, un cortocircuito y un principio de incendio causaron pánico en el mediodía de ayer, a solo metros de la sala de recién nacidos del Hospital Materno Neonatal del Hospital Vidal. La explosión en una pava a causa de aquella contingencia, provocó un incendio que fue controlado en minutos, pero los daños. Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto con personal de la comisaría Segunda y del propio nosocomio, activaron todos los protocolos ante una posible evacuación, que afortunadamente no tuvo lugar.



El siniestro se registró alrededor de las 11:20 en las instalaciones ubicadas por calle J.R. Vidal al 2069, donde antes funcionaba la Dirección de Emergencias Sanitarias, las ambulancias del 107 y que ahora forman parte del ampliado Hospital Materno Neonatal "Eloisa Torrent de Vidal", a escasos metros de las salas donde se encuentran las parturientas y los recién nacidos.



Fuentes policiales indicaron a diario época, que una falla en la red eléctrica, más específicamente en un precario enchufe de una pava habría entrado en cortocircuito y esto generó un fogonazo, que desató un principio de incendio en una zona de oficinas ubicadas de ese lado del hospital.



Rápidamente se activaron los protocolo de evacuación, inicialmente del personal que se encontraba en el lugar y se dio aviso a los bomberos, tanto de Policía como Voluntarios que rápidamente se movilizaron y en cuestión de pocos minutos ya habían desplegado las líneas de ataque.



Algunos testigos y vecinos del lugar, alcanzaron a ver algunas llamaradas salir desde el lugar donde ocurría el siniestro. Personal de la Comisaría Segunda y del propio nosocomio estuvieron atentos a una posible evacuación de pacientes, algo que felizmente no hubo necesidad de realizar, gracias a la prontitud con la que los bomberos controlaron, no solo las llamas, sino que también ventilaron con extractores el lugar puntual del foco ígneo.



Una vez controlado el siniestro, los especialistas pudieron constatar que todo comenzó por una mala conexión eléctrica, que desató un fogonazo que se propagó en un sector aislado, pero cercano a otras salas críticas del hospital.



La causa, según indicaron a diario época fuentes oficiales, sería una pava eléctrica que evidentemente entró en cortocircuito, posiblemente por sobrecalentamiento en la conexión. Las llamas se produjeron a escasos 15 metros de las habitaciones donde madres y recién nacidos quedan internados posterior al parto y si bien hubo una densa humareda, no habría afectado a ningún paciente.



Comunicado oficial

De todas maneras y pese a la gravedad y magnitud del hecho que generó preocupación, las autoridades del Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal" emitieron un comunicado que reza textualmente: "Un cortocircuito generó un incendio en un sector de las instalaciones, el mismo fue controlado de inmediato. Pacientes, profesionales y personal de la institución se encuentran en buen estado, ya que solo se registraron daños materiales. En caso de ser necesario, algunos pacientes serán derivados a la maternidad del Hospital Llano. Se está trabajando para garantizar la seguridad y normalizar las actividades", señala el escueto texto subido a las redes sociales del nosocomio. Familiares de algunas madres y recién nacidos confirmaron a este medio, que fueron trasladadas al Hospital Llano, pero están en perfecto estado.