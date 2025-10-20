Asesinó a su vecino de una puñalada porque "lo miró mal"

Los dos involucrados estuvieron bebiendo por horas, antes de enfrentarse en la vereda. La víctima murió camino al hospital de Saladas.







Dos jóvenes, de 22 y 23 años, fueron protagonistas de un incidente absurdo y de extrema violencia en un barrio periférico de la localidad de Santa Rosa, luego de que ambos, vecinos entre sí, tuvieran un insólito altercado tras una extensa siesta ingiriendo bebidas alcohólicas. Al parecer, uno de ellos interpretó desafiante la mirada del otro, y la contienda terminó con un brutal asesinato por una puñalada en el corazón, confirmaron fuentes oficiales.



Fue pasadas las 17, cuando personal de la comisaría de Santa Rosa y del hospital local, fueron alertados de una feroz riña entre dos jovencitos, que viven uno al lado del otro en casas separadas. Los dos habían estado bebiendo cada uno en su domicilio, música fuerte, y al parecer hubo un cruce de miradas entre ellos y comenzaron a desafiarse a pelear. "Los dos estaban tomados y desde hace rato mantienen una diferencia y mala convivencia. Una bronca, que nadie sabe de dónde viene o qué la ocasionó", explicó una fuente local.



Lo cierto es que Nahuel Exequiel Aguirre, de 22 años, y Arnaldo Barlaam Fernández, de 23 años, comenzaron una discusión en medio de las calles del barrio Llamarada, ubicado en la periferia de la localidad. El drama solo llevaría a un desgraciado final.



Sus familiares intentaron interceder para evitar la contienda, pero ambos estaban decididos, aunque uno de ellos fue más hábil y rápido con el cuchillo y alcanzó a asestar un certero puntazo en el pecho al otro.



Fernández cayó mortalmente herido de un puntazo sobre la vereda de su casa y ante la mirada de sus propios allegados. Su familia comenzó a pedir ayuda, mientras que Aguirre se dio rápidamente a la fuga del lugar, pretendiente a escapar antes que llegara la Policía para evitar el arresto.



Arnaldo fue trasladado inicialmente al hospital local, pero debido a la complejidad de su cuadro fue derivado hacia el hospital María Auxiliadora de la ciudad de Saladas, donde al ingresar, los médicos constataron que ya estaba sin vida. El cuchillazo había atravesado su corazón y no había nada que pudiera salvarlo.



Mientras esto sucedía, personal policial local montó un operativo cerrojo para dar con el paradero del fugitivo, que fue detenido poco más de una hora más tarde y quedó a disposición de la Justicia.





Afortunadamente, la Policía también habría confiscado el arma utilizada para el homicidio, por lo que en materia de investigación el caso estaba muy claro en cuanto al causante del crimen y el objeto utilizado para cometerlo.



El jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Santa Rosa, Daniel Lezcano, lleva a cabo las instrucción de la causa y se espera que para este miércoles presente la imputación en contra de Aguirre, ante la jueza de Garantías, Elsa Leonor Derkach, y la acusación formal sería por "homicidio simple".



Además, en otra audiencia de coerción, el fiscal también podría solicitar la prisión preventiva hasta el día del juicio en contra del acusado, quien quedó detenido.



Fuentes policiales y judiciales confirmaron a diario época, que el cadáver de la víctima fue trasladado hasta el Instituto Médico Forense de la capital correntina, donde se le practicó la correspondiente autopsia ordenada por la Justicia.