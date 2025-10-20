Entregarán diplomas a chamameceros por sus aportes al patrimonio Lunes, 20 de octubre de 2025 Recibirán el reconocimiento Jorge Balmaceda, Coquimarola, el Bocha Sheridan, Secundino Martínez, Félix Chávez, Juancito Güenaga, Juancito Benítez y Bruno Mendoza, entre otros.



Hoy, a las 19, en el Patio de la Cultura Marité Salas del Instituto de Cultura de Corrientes (San Juan 546), se realizará la entrega del diploma de honor a destacados músicos y referentes de la cultura chamamecera, y se aprovechará la ocasión para rendir homenaje al chamamecero Matías Galarza, quien falleció recientemente.



La actividad es organizada por el Instituto de Cultura de Corrientes, junto con el senador nacional Eduardo Vischi y la Fundación Memoria del Chamamé, en el marco de la celebración del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial (el 17 de octubre, declarado por la Unesco), y como parte del ciclo "Patrimonio vivo de Corrientes: celebrando nuestro legado".



En esta oportunidad, recibirán este importante reconocimiento por sus aportes al chamamé Jorge Balmaceda, Coquimarola, el Bocha Sheridan, Secundino Martínez, Félix Chávez, Juancito Güenaga, Juancito Benítez, Bruno Mendoza, Grupo Itatí, Los Hijos de los Barrios, Nélida Argentina Zenón, María Ofelia y Rosita Leiva.



Como parte de este mismo ciclo, el jueves 23 de octubre, de 19 a 21, se realizará la actividad "Chamamé vivo: clase didáctica", en el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT), ubicado en Quintana 905.



A las 19, los maestros artesanos mostrarán sus técnicas tradicionales y, a las 20, tendrá lugar una exposición de música y danza.



El viernes 24, a las 20, se concretará la inauguración de la muestra permanente y las obras realizadas para la puesta en valor del Museo del Carnaval (Pellegrini 494), para mostrar otra de las manifestaciones que identifican a Corrientes y son patrimonio cultural inmaterial vigente.



La 42.ª sesión de la Conferencia General de la Unesco, en noviembre de 2023, proclamó el 17 de octubre como el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial.



Para conmemorar esta segunda edición, el organismo internacional invitó a sumarse a la celebración organizando eventos y actividades que pongan de relieve la diversidad y la riqueza del patrimonio vivo, y que sensibilicen sobre la importancia de su salvaguardia.



