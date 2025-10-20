Comienza el pago del plus complementario para empleados municipales

Lunes, 20 de octubre de 2025

Desde hoy y hasta el miércoles 22 de octubre, los trabajadores municipales cobrarán el plus según la terminación del DNI.





El intendente Eduardo Tassano confirmó el inicio del pago del plus complementario para empleados municipales de la ciudad de Corrientes. El cronograma, que se extenderá desde hoy hasta el miércoles 22 de octubre, alcanzará a personal de planta, contratados y agentes Neike, tanto bancarizados como no bancarizados.



Los trabajadores con cuenta en el Banco de Corrientes tendrán depositado el plus hoy mismo y podrán retirarlo en cajeros automáticos habilitados. En tanto, los agentes Neike no bancarizados deberán acercarse a la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en Brasil 1269, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.



El cronograma establece que este lunes podrán cobrar quienes tengan DNI terminados en 0, 1 y 2; el martes, los finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles, aquellos con documentos que concluyan en 7, 8 y 9.



Además, los trabajadores Neike bancarizados pero sin tarjeta de débito deberán concurrir al Banco de Corrientes, sucursal Teniente Ibáñez 1826, respetando las fechas asignadas según la terminación del documento.



El pago del plus complementario forma parte de la política salarial del municipio, que busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y acompañar la economía familiar.



