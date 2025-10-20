Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza tras un presunto ataque de Hamas

Lunes, 20 de octubre de 2025

El Gobierno de Estados Unidos advirtió que tenía "informaciones creíbles" que indicaban que la organización terrorista planeaba "una violación inminente" del alto el fuego.



La Fuerza Aérea de Israel bombardeó Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que, presuntamente, milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas en esa zona, y peligra el acuerdo de paz en Medio Oriente, lo que genera una situación de mucha fragilidad. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o muertos, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigencia el 10 de octubre.



Israel tenía el control del 30% de la Franja de Gaza, y al retirarse empezaron a haber enfrentamientos entre distintos grupos terroristas, encabezados por Hamas, para controlar la zona. Sumado a que, según Israel, hubo ataques con morteros a sus posiciones.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas" en Gaza, nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego. Un comunicado oficial confirmó: "Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamas, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza".



De acuerdo al texto hubo fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, sur del enclave, después de que los primeros lanzaran contra las tropas "un misil antitanque y disparos" en la zona y "en respuesta, el Ejército empezó a bombardear el área para eliminar la amenaza, desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista".



A su vez el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió en un comunicado: "Hamas pagará un alto precio por cada disparo y cada violación del alto el fuego. Si no entienden el mensaje se intensificará la intensidad de nuestra respuesta".



En un video al que accedió la agencia EFE se ven a lo lejos columnas de humo en Rafah, donde según otra fuente local aterrizaron varios helicópteros para evacuar a posibles soldados heridos. Según fuentes del brazo armado de Hamas, el grupo había iniciado una operación en Rafah para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las "Fuerzas Populares". Pero soldados israelíes intercedieron para apoyar a Shabab, con ataques cruzados que provocaron la explosión de una excavadora israelí.



Estados Unidos había advertido sobre un incumplimiento del alto el fuego en Gaza, con acusaciones a Hamas





El gobierno de Estados Unidos, clave en el acuerdo de paz en Medio Oriente, advirtió el sábado que tenía "informaciones creíbles" que indicaban que Hamás planeaba "una violación inminente" del alto el fuego en ataque planeado contra civiles palestinos.



El descargo de Hamas sobre las acusaciones de Estados Unidos, con fuertes críticas al gobierno de Israel



Hamas rechazó las advertencias de Estados Unidos y culpó a Israel de haber armado y financiado a esas otras milicias que, dijo, concretaron "asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles".



Según la organización terrorista los agentes de Policía de Gaza "con un amplio apoyo civil y popular" persiguen a estas pandillas y las hacen responsables "de acuerdo a mecanismos legales claros, para proteger a los ciudadanos y preservar la propiedad pública y privada".



Apenas un día después del alto el fuego milicianos de Hamas empezaron a reprimir a todos aquellos clanes y milicias que presuntamente colaboraron con Israel a lo largo de los dos años de ofensiva bélica, incluso con ejecuciones públicas de supuestos colaboradores.



El líder de Hamas, Izzat al Rishq, dijo en un comunicado publicado en el canal oficial de Telegram: "La ocupación sionista sigue infringiendo el acuerdo y buscando pretextos infundados para justificar sus crímenes. Los intentos de (el primer ministro de Israel) Benjamín Netanyahu de eludir y renegar de sus compromisos se producen bajo la presión de su coalición extremista y terrorista, en un intento de evadir sus responsabilidades ante los mediadores y garantes".