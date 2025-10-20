Rodrigo Paz ganó el balotaje y será el próximo presidente

Lunes, 20 de octubre de 2025

Se trata del punto final de dos décadas del gobierno de partido MAS, liderado por Evo Morales.



El resultado preliminar del balotaje difundido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia dio como ganador a Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 54%, superando al exmandatario conservador Jorge "Tuto" Quiroga, de Libre, que por el momento registra un 45% de los votos.



La trascendencia de la elección de este domingo es doble: es la primera vez que el país define a su conducción por un balotaje y marcará el punto final de dos décadas del gobierno de partido MAS, liderado por Evo Morales. Fuera cual fuera el resultado, ninguno de los dos candidatos tenía posibilidades de contar con mayoría legislativa en el Congreso. Así, Paz tendrá que tener una administración de coalición hasta el 2030.



"Dios, la familia y la patria son la base de todo nuestro compromiso", dijo Paz Pereira desde La Paz. Durante su primer discurso como presidente electo, hizo hincapié en la unidad y señaló: "Desde la victoria extendemos la mano para gobernar con todos los hombres que quieran a la Patria. La ideología no da de comer. Lo que da de comer es tener certidumbre en tu futuro", continuó y, en ese sentido, agregó: "Tengan la certidumbre que este será un gobierno para gobernar con los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la Patria".



"Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. No puede ser que en el bicentenario no haya venido un solo presidente fronterizo a visitarnos", dijo en referencia a los solitarios actos del pasado 6 de agosto. "Hay que volver a abrir Bolivia al mundo", concluyó.



El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, afirmó que la participación de los votantes en el balotaje fue de entre 85% y 89% y sostuvo que la cifra exacta se conocerá en los próximos días.



Por su parte, el vicepresidente electo, Edmand Lara, el primero en reaccionar a los resultados y destacó: "Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia para todos, llamo a la unidad y a la reconciliación de los bolivianos", manifestó. "Se acabó la campaña política, hay que trabajar por Bolivia, la patria está primero", agregó.



"Estoy agradecido con el pueblo boliviano, agradecido con la confianza. Dios es grande, nunca dudamos de nuestra fe, nunca dejamos de creer en Dios y siempre apostamos por un cambio. Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia, pero para todos", agregó Lara.





Quién es Rodrigo Paz Pereira, el próximo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira lideró la primera vuelta presidencial en Bolivia con más del 32% de los votos, superando a los favoritos de las encuestas y consolidando un inesperado protagonismo en la contienda, y ahora volvió a imponerse en el balotaje.



Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su infancia en distintos países por el exilio de sus padres durante los gobiernos militares. Economista y con experiencia en el sector público como diputado, concejal, alcalde de Tarija y actualmente senador por Comunidad Ciudadana, su campaña se destacó por un perfil modesto y una estrategia basada en el reconocimiento público y familiar.



Paz Pereira prometió incluir a las clases medias y bajas en la vida económica del país y avanzar con reformas tributarias para fomentar la producción nacional. "Esta es una señal de cambio, y esa señal de cambio es la grandeza del pueblo boliviano que quiere otro destino", afirmó.