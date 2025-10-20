Diógenes González: "Voy a fortalecer el proyecto político de Valdés"

Lunes, 20 de octubre de 2025

El candidato a diputado nacional fue crítico con la gestión libertaria y reiteró que luchará en el Congreso por los intereses de Corrientes.



En el tramo final de la campaña para las elecciones del próximo domingo, el candidato a diputado nacional por Vamos Corrientes Diógenes González ratificó ayer su compromiso con el proyecto político liderado por el gobernador Gustavo Valdés y subrayó que su objetivo será "llevar la voz de Corrientes" al Congreso de la Nación.



"Voy a fortalecer el proyecto político de Gustavo Valdés. Él nos ha guiado hacia un proyecto federal que realmente va a cambiar la Argentina y que empieza a construirse como una bisagra de centro en este escenario", expresó, en declaraciones a radio Sudamericana.



González destacó que Provincias Unidas, el bloque conformado por varios gobernadores, "representa una alternativa política seria frente a las decisiones discrecionales del Gobierno nacional".



"La política tiene la obligación de mostrar alternativas y eso es lo que va a hacer Provincias Unidas. Son gobernadores en ejercicio que se animan a construir un espacio federal distinto", explicó.



El legislador provincial fue crítico con la administración nacional y apuntó contra el manejo de fondos destinados a programas sociales y sanitarios: "Se terminó la primavera con el presidente Milei. Se le dieron las primeras herramientas y ha procedido con una discrecionalidad pasmosa, como si el 56 % (logrado en la segunda vuelta de las elecciones de 2023) fuera propio. Está tomando decisiones que complican la vida de las personas del interior, por ejemplo, las partidas de discapacidad o la suspensión de fondos para tratamientos oncológicos", denunció.





"El Gobierno nacional no puede gobernar a espaldas del interior de la Argentina"



DIÓGENES GONZÁLEZ

CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL





Asimismo, afirmó que el oficialismo nacional "gobierna sin sentido común, sin gestión". Así, sostuvo: "Hablé con un médico auditor que recibió el caso de una niña de 11 años sin una pierna. Le pedían que audite si merece o no una pensión por discapacidad. Es una falta de humanidad absoluta", relató.



El dirigente aseguró que su principal objetivo será defender la agenda provincial y garantizar un reparto equitativo de recursos para Corrientes: "El gobernador Valdés recibió cero pesos de ATN. Eso no puede seguir pasando. Vamos a impulsar una ley para regular esos fondos y garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde", señaló.



Además, planteó: "Tenemos proyectos concretos. Queremos bajar las cargas patronales, trabajar contra la violencia digital hacia las mujeres y fortalecer los vínculos con Paraguay para potenciar el turismo y el comercio en la región", afirmó.



Consultado sobre el futuro escenario político tras las elecciones, González consideró que el oficialismo "seguirá siendo minoría" y deberá abrir el diálogo con los gobernadores: "El Gobierno nacional va a seguir en minoría en ambas cámaras. El propio Fondo Monetario le está diciendo que tiene que generar institucionalidad. No se puede gobernar de espaldas al interior de la Argentina", sostuvo.



En esa línea, insistió en que Provincias Unidas buscará ocupar un espacio de equilibrio en el Congreso.