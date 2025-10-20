Colapinto desobedeció órdenes y enfureció al jefe del equipo

Lunes, 20 de octubre de 2025

El argentino ignoró las indicaciones del muro y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos, lo que desató el enojo de la escudería.



El Gran Premio de Estados Unidos dejó una polémica que sacudió al equipo Alpine. Franco Colapinto ignoró las órdenes de mantener posiciones y superó a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas, desatando el malestar del director deportivo Steve Nielsen.



“Dimos la instrucción de mantener las posiciones porque ambos coches estaban gestionando combustible y teníamos a los líderes cerca. Estamos decepcionados de que no se haya respetado”, declaró Nielsen, con evidente descontento, en diálogo con Motorsport.



El sobrepaso, que no modificó el resultado general —Colapinto terminó 17° y Gasly 18°—, fue interpretado dentro del equipo como una falta de disciplina interna. El francés, visiblemente molesto, evitó hacer declaraciones al finalizar la carrera.



Pese a la tensión, en Alpine reconocen que el rendimiento del monoplaza mostró una leve mejora respecto a las últimas competencias. “Hay mucho que revisar, pero dimos un pequeño paso adelante”, admitió Nielsen, intentando bajar el tono de la controversia.



El argentino, que vive su primera temporada completa en la Fórmula 1, volverá a subirse al auto el próximo fin de semana en el GP de México, donde buscará mejorar su desempeño y dejar atrás el conflicto con su equipo.