Marruecos sorprendió a la Argentina y se consagró campeón mundial Sub-20

Lunes, 20 de octubre de 2025

El representativo nacional cayó 2-0 en la definición del certamen disputado en Chile, ante un rival que golpeó en la etapa inicial y sentenció el juego. Primer título para la selección de África.



Se terminó el sueño de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20. En la gran final de la Copa del Mundo, disputada en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago de Chile, el elenco de Diego Placente cayó 2-0 contra su par de Marruecos y finalmente se colgó la medalla de segundo puesto.



Con un doblete de Yassir Zabiri en la primera media hora de juego, el combinado africano pudo aguantar el resultado en el segundo tiempo y alzó el título por primera vez en su historia.



Para la Albiceleste, fue un gran torneo y una muestra más del potencial que viene detrás de una etapa multiganadora en la Selección mayor que comanda Lionel Scaloni.



La final de la víspera se definió rápido con un Marruecos que sacó a relucir la potencia de sus promesas.



A los 11 minutos de partido, el seleccionado africano se puso en ventaja con un gran tiro libre de Zabiri. En la jugada previa, Marruecos solicitó revisión de VAR por falta de Santino Barbi. El árbitro consideró que hubo infracción fuera del área, pero no de expulsión y amonestó al arquero argentino.



Los de Placente sintieron el golpe y, aún aturdidos, recibieron un nuevo cachetazo. Zabiri volvería a marcar en el minuto 29 para los marroquíes tras recibir un centro desde el sector derecho y ante un fondo argentino que marcó mal.



El DT de la Argentina recurrió al banco y el seleccionado mejoró su producción, generó situaciones pero falló en la definición.



El segundo tiempo fue un monólogo para el seleccionado nacional que manejó la pelota, el terreno, pero se repitió en sus intenciones ante un rival bien parado en todas sus líneas.



Argentina no pudo doblegar a Marruecos, individual y colectivamente el seleccionado juvenil no tuvo su mejor funcionamiento y se terminó quedando con las manos vacías ante un rival que lo superó con una idea clara de juego.