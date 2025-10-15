Argentina no tuvo rival y goleó a Puerto Rico por 6 a 0

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Con el regreso de Lionel Messi y el debut de varios jugadores, la Albiceleste jugó al trote y no tuvo piedad ante el conjunto puertorriqueño en el cierre de la gira por Estados Unidos. Alexis Mac Allister por duplicado, Gonzalo Montiel.



La Selección argentina apabulló a Puerto Rico por 6-0, en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida en el segundo amistoso de la gira internacional por Estados Unidos. Con el regreso de Lionel Messi al 11 titular y el debut de varios jugadores como José López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y hasta Facundo Cambeses, el equipo que dirige Lionel Scaloni no tuvo rival en su primer enfrentamiento con el conjunto puertorriqueño y cerró la doble fecha FIFA con una goleada, de cara al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.



Más que un amistoso, el partido de Argentina contra la Selección de Puerto Rico semi-amateur fue un entrenamiento, una prueba de sistema táctico, un ensayo a prueba y error. El conjunto del Centroamérica nunca fue medida en un partido que la Scaloneta lo jugó al trote y sin pisar el acelerador.



Y como esto es fútbol, Puerto Rico tuvo la primera clarísima para abrir el marcador: el delantero Leandro Antonetti cortó un pase a Messi, vio adelantado al Dibu Martínez y desde su propio campo lanzó un misil que casi se le mete al arquero de la Selección. Así, el 1 argentino evitó un golazo y mantuvo la valla invicta.



Así, se despertó enseguida la Albiceleste que metió tres goles sin despeinarse. Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza, tras una volea de Nico González; Gonzalo Montiel rompió el arco con un derechazo, luego de una exquisita asistencia de Messi, de emboquillada y el volante del Liverpool volvió a marcar, previo pase de José Manuel López. Un primer tiempo pintado de blanco y celeste.



En el complemento, hubo un solo equipo en la cancha de Inter Miami. Puerto Rico, a la inaptitud futbolística le sumó el bajón físico y desapareció del partido. Así aprovechó Scaloni para mover el banco y hacer debutar a varios jugadores que tiene en consideración: Rivero (River), Moreno (Palmeiras) y hasta Cambeses, el arquero de Racing, ingresaron para mostrarse de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026.



Hubo tiempo entonces para un doblete de Lautaro Martínez, que se reencontró con el gol en la Selección argentina, y un tanto en contra, producto de un rebote en el jugador Steven Echavarría. Para destacar, también las dos asistencias de Lionel Messi, que volvió a vestir la celeste y blanca tras su ausencia frente a Venezuela el viernes pasado (1-0) y su participación en la goleada de Inter Miami sobre Atlanta United, por la MLS (4-0).



De esta manera, la Selección argentina cerró la fecha FIFA con dos victorias ante equipos que no estuvieron a la altura de la competencia de la Albicelestes. Las próximas presentaciones del equipo de Scaloni serán en noviembre: se enfrentará a Angola en Luanda y jugará un segundo amistoso con un rival a definir.



Argentina vs. Puerto Rico en Florida: las formaciones

Argentina: Emiliano Martínez (Facundo Cambeses); Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi (Lautaro Rivero); Giuliano Simeone (Nicolás Paz), Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso (Aníbal Moreno), Nicolás González; Lionel Messi y José López (Lautaro Martínez). DT: Lionel Scaloni.



Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Beto Ydrach, Sidney Paris (Darren Rios); Steven Echavarría, Isaac Angking (Noeh Hernández), Wilfredo Rivera; Jeremy De León (Juan O"Neill), Ricardo Rivera (Gerald Diaz) y Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.



