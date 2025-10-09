Condenaron a un policía a seis años de prisión por violencia de género

El Tribunal Unipersonal de Paso de los Libres, constituido por el juez Marcelo Fleitas,condenó este miércoles a 6 años de prisión a Walter Solán e inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la función pública. Se desempeñaba como policía.



Solán enfrentó cargos por lesiones graves doblemente agravadas por la relación de pareja (concubina y madre de su hijo) y por mediar violencia de género y desobediencia judicial.



La Fiscalía y la querella habían solicitado 8 años de prisión, en tanto que la defensa solicitó 3 años de prisión en suspenso.



Finalmente, el Tribunal, después de haberlo declarado penalmente responsable, dictaminó 6 años de prisión. Será alojado en la Unidad Penal N.º 11 de Paso de los Libres.



El hecho

En la primera denuncia penal de su exmujer, Silvana Coronel, el 26 de septiembre de 2022, la victima relató que se encontraba viviendo situaciones de violencia emocional, psicológica, verbal y física por parte de su expareja.



Silvana Coronel narró que un año y medio antes de la denuncia, habían comenzado las agresiones, hasta que el día 3 de septiembre de 2022, una agresión física brutal, le provocó una fractura costal y lesiones renales, todas de carácter grave, constatadas por estudios médicos, que fueron presentados en el legajo judicial.

