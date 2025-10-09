Llenar el "changuito" en Corrientes cuesta 723.182 pesos

Jueves, 9 de octubre de 2025

Esa cifra corresponde a un informe federal, hecho por una consultora, que estandarizó los requerimientos alimentarios de una familia "tipo" para todo el mes. El NEA mantiene los importes más bajos entre las regiones del país.

A fines de agosto, el costo de la canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia "tipo" (integrada por dos adultos y dos menores) en Argentina evidenció marcadas disparidades regionales, según el informe: "El Changuito Federal" de la consultora Analytica que mide los precios de una simbólica canasta de alimentos en todas las provincias del país.



De acuerdo a ese trabajo estadístico, aquí en Corrientes llenar el carrito del supermercado llegó a los $723.182. En esa suerte de ranking nacional, el "Taragüí" se ubicó apenas por encima de Chaco, cuyo importe -el más bajo del país- fue establecido en $721.772.



En el Nordeste, región que volvió a presentar los valores más accesibles del país, Misiones llegó a los $724.005 y Formosa alcanzó los $724.028. Este semblanteo, de acuerdo a lo precisado, utiliza productos de marca uniforme y empaques iguales para cada artículo, lo que elimina distorsiones y permite comparar de manera precisa el costo real de abastecerse en cada distrito del territorio argentino.



En contraste, Santa Cruz se posicionó como la provincia con el valor más elevado, alcanzando los $783.769, seguida por otras jurisdicciones patagónicas como Chubut ($770.792), Río Negro ($758.956), Tierra del Fuego ($758.432) y Neuquén ($750.013).



Estas diferencias se atribuyen a factores como el nivel salarial y la presión impositiva en cada región. Por ejemplo, Santa Cruz, con la canasta más cara, también ocupa el segundo lugar en nivel salarial promedio del sector privado registrado, solo detrás de Neuquén. Esto sugiere que los salarios más altos en estas zonas ayudan a compensar los mayores costos. En promedio, el costo de la canasta en la Patagonia representa un 14,7% en relación a dos salarios medios.



En el Nordeste argentino, aunque los precios son más accesibles, el salario promedio se ubica por debajo de otras regiones. Como resultado, el costo de la canasta equivale al 29% de la suma de dos salarios promedio, un porcentaje superior al de la Patagonia. Este dato se corresponde con la Encuesta Nacional de Hogares 2017/18, que identificó que en las provincias del norte la proporción del gasto destinada a alimentos y bebidas es más elevada.



La estructura tributaria también influye en las diferencias de precios. Por ejemplo, en San Juan, la venta minorista en supermercados tributa una tasa del 3% en ingresos brutos; mientras que en La Rioja esa misma actividad está gravada con un 5%. Esto podría explicar porqué la canasta resulta más cara en La Rioja que en San Juan, a pesar de que esta última presenta un ingreso promedio 28,6% superior al de la primera.



En términos de variaciones mensuales, las regiones donde más subió el costo del changuito de supermercado para la clase media fueron Misiones (+3,4%), San Juan (+3,1%) y La Rioja (+2,9%).



Por otro lado, los menores incrementos se dieron en la Patagonia: Chubut (+0,5%), Tierra del Fuego (+0,4%) y Río Negro (+0,4%). Comparando los valores de la misma canasta al 31 de julio, los mayores aumentos nominales se dieron en Misiones (+32.426), Formosa (+30.282), Entre Ríos (+$28.652) y Chaco (+$28.553). Las provincias con menores aumentos fueron Catamarca (+$10.531), Tierra del Fuego (+$6.496) y La Pampa (+$4.464).



La inflación se mantiene

Durante las últimas cuatro semanas, los precios de alimentos y bebidas mostraron una tendencia al alza, acumulando un incremento mensual del 1,4%, según el último informe de la consultora LCG. Sin embargo, la primera semana de octubre registró un fenómeno inverso: varios productos presentaron deflación, con una caída promedio de 0,4%.



El contexto combina una devaluación del peso, con el clásico ajuste de precios al inicio de mes y un consumo estancado, que limita la posibilidad de trasladar aumentos sin afectar las ventas. Si se compara con la última semana de septiembre, la aceleración se vuelve evidente. Mientras que el indicador mensual de ese corte había sido del 1%, en las dos semanas finales de septiembre la inflación fue de 1,6% y 0,9%, empujando hacia arriba el promedio mensual actual. En la primera semana de octubre, el mercado de alimentos y bebidas mostró comportamientos mixtos en sus diferentes categorías; mientras que el azúcar, la miel, los dulces y el cacao lideraron las subas con un incremento del 3,6%, seguidos de cerca por la panificación, los cereales y las pastas (+3,2%).