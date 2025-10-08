El Esteros del Iberá fue electo Maravilla Latinoamericana2025

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Los esteros del Iberá han sido seleccionados como uno de los diez lugares considerados "Maravillas de América Latina 2025", en el marco de un Simposio Internacional celebrado recientemente en la Universidad de Santiago de Chile.



Este reconocimiento valida el crecimiento sostenido del macrosistema Iberá y lo consolida como un ejemplo global en la conservación y restauración de ecosistemas.



El logro es fruto de una sinergia entre el Gobierno de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La colaboración interinstitucional, materializada a través de distintas iniciativas como la Cátedra Libre Iberá y la consolidación del proyecto Gran Parque Iberá, ha sido fundamental para alcanzar este nivel de visibilidad y éxito.



La relevancia que representa que el humedal correntino sea incluido en el Atlas de las Maravillas de América Latina-Turismo ecocultural 2025, está dada porque esta publicación persigue el objetivo de dar a conocer nuevos destinos y poner al alcance del público lugares de gran valor patrimonial en lo ambiental y cultural.



El Iberá es reconocido mundialmente por su proyecto de conservación, donde un ecosistema natural recuperado se ha convertido en el motor de una nueva economía. El área avanza hacia su equilibrio natural con el retorno y la reintroducción de especies nativas.