Imputaron a Espert de la Libertad Avanza por presunto lavado de USD 200.000

Miércoles, 8 de octubre de 2025

El fiscal Domínguez avanzó en la causa iniciada por Grabois. Espert negó vínculos con el narcotráfico y atribuyó el pago a una consultoría privada.





El diputado nacional José Luis Espert fue formalmente imputado por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el origen de los USD 200.000 que habría recibido del empresario argentino Federico “Fred” Machado, actualmente acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, quien impulsó la investigación a cargo del juez Lino Mirabelli.



El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien pidió que se determine si los fondos transferidos a Espert en 2020 provinieron de una organización criminal vinculada al tráfico de estupefacientes en Texas. Según la acusación, el dinero figura en los registros del Bank of America y en documentos contables utilizados como prueba en el juicio “USA v. Mercer-Erwin et al.”, donde fue condenada la socia de Machado.



En su defensa, el economista libertario aseguró que el pago correspondió a una consultoría que realizó para la firma guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado. “Fue un adelanto por un contrato profesional. No hay nada ilegal ni irregular”, expresó Espert en un video publicado en sus redes sociales.



La causa podría unificarse con otra investigación que tramita en Comodoro Py, donde se analizan los vuelos y recursos utilizados durante la campaña presidencial de Espert en 2019, algunos de los cuales habrían sido financiados por el propio Machado. La denuncia de Grabois también apunta a esos presuntos aportes no declarados.



En paralelo, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de “Fred” Machado a Estados Unidos. El fallo, firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, sólo requiere ahora la firma del presidente Javier Milei para concretar el traslado del empresario a los tribunales de Texas, donde enfrenta cargos por tráfico internacional de drogas.



