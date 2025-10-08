El Estado argentino tiene el deber de buscar un menor desaparecido

Miércoles, 8 de octubre de 2025

La familia de Loan pidió que la investigación continúe sin plazos, tras el fallo que dio solo dos meses para resolver el caso.



Los padres de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, presentaron un recurso ante la Justicia Federal para que no se detenga la búsqueda. María Noguera y José Peña reclamaron que el proceso continúe sin plazos fijos, en desacuerdo con la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones que otorgó solo dos meses para cerrar la investigación.



El pedido fue formalizado a través de un recurso de casación presentado por los abogados querellantes Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara, quienes solicitaron que el expediente sea analizado por los tribunales de Comodoro Py. La familia insiste en que se trata de un caso complejo que requiere más tiempo y recursos para agotar todas las líneas de investigación.



El reclamo apunta contra la resolución que fijó como fecha límite el 30 de noviembre para que la jueza Cristina Pozzer Penzo defina la situación procesal de los imputados. Sin embargo, tanto la querella como la Fiscalía Federal, a cargo de Carlos Schaefer, consideran que el plazo es insuficiente y podría afectar el avance del caso.



En su presentación, los abogados pidieron que se garantice la continuidad de las pericias digitales, rastrillajes, exhortos y medidas de cooperación interjurisdiccional. “La búsqueda debe mantenerse activa hasta hallar al niño o agotar todas las medidas posibles”, argumentaron los representantes legales.



“El caso Loan tiene una gravedad institucional que compromete el deber del Estado argentino de garantizar la búsqueda de un menor desaparecido”, concluyeron los letrados, al pedir que la investigación siga abierta hasta que se conozca la verdad.